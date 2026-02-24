"تدرا" تنظم ورشة عمل لتطوير منظومة الدفع الرقمي

MENAFN - Al-Bayan) ">نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، ورشة عمل متخصصة بهدف دعم وتطوير منظومة الدفع الرقمي في حكومة الإمارات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وناقشت الورشة سبل تبسيط إجراءات الدفع الحكومي، وتحسين تجربة المتعامل، وتوفير منظومة دفع رقمية موحدة تتسم بالكفاءة والمرونة والأمان، بمشاركة قيادات في الجهات الحكومية وممثلين عن الشركاء، ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة الدفع الرقمي الحكومية، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة، ويعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في الحكومة الرقمية.

وقدمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عرضاً تقديمياً تناول الرؤية العامة لمنظومة الدفع الرقمي الحكومية، وأهدافها الاستراتيجية، ودورها في تمكين الجهات الحكومية من تقديم تجربة دفع موحدة وسلسة، تعتمد على الهوية الرقمية، وتدعم مختلف قنوات الدفع الرقمية ومراكز الخدمة.

الدفع والتسوية

وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ((أن منظومة الدفع الرقمي الحكومية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الحكومة الرقمية، لما توفره من تكامل بين الجهات، وتسريع لإجراءات الدفع والتسوية، ودعم لاعتماد الحلول الرقمية المبتكرة في الخدمات الحكومية)).

أولوية

وأكد المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات ((أن تسريع وتمكين التحول الرقمي في العمل الحكومي يمثل أولوية لحكومة الإمارات، ومحركاً رئيساً في جهود تطوير نموذج حكومة المستقبل))، مشيراً إلى ((أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ورواد القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المنظومات الداعمة لعمل الحكومة، بما فيها منظومة الدفع الرقمي)). وأضاف: ((إن توحيد إجراءات الدفع واعتماد الحلول التقنية المتقدمة يسهمان في تقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو خدمات رقمية استباقية تتمحور حول احتياجات المتعاملين)).

التزام

وأفاد المهندس محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ((أن تنظيم الورشة يعكس التزام الهيئة بدعم الجهات الحكومية في تطوير خدماتها، وتعزيز أفضل الممارسات في تصميم الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات)).