المتسوق السري في غرف دبي يصدر 10216 تقريراً في 2025

MENAFN - Al-Bayan) "> كشفت نتائج عام 2025 لـ ((برنامج الخدمة المتميزة)) الذي أطلقته غرف دبي، نمواً بارزاً مقارنة مع العام 2024، ما يجسد الجهود المبذولة لرفع مستويات رضا وسعادة المتعاملين في القطاع الخاص.

ووصل عدد تقارير المتسوق السري للشركات المشاركة وفروعها في البرنامج التي أصدرتها غرف دبي في 2025 إلى 10216 تقريراً، بنمو 26.4% على أساس سنوي، وتعكس هذه النتائج فعالية البرنامج في الارتقاء بممارسات خدمة المتعاملين، وتحفيز القطاع الخاص على تبني ثقافة التميز.

التميز المؤسسي

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: ((يهدف برنامج الخدمة المتميزة إلى ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي والارتقاء بمعايير أداء شركات القطاع الخاص بما يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات المتسارعة في مجال التميز الخدمي، ويساهم في زيادة جودة الخدمات ورضا المتعاملين، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال ويرسخ ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية)). وأضاف الجروان: ((بات تطوير ثقافة خدمة المتعاملين عاملاً حاسماً في تعزيز أداء القطاعات التجارية والخدمية وركيزة أساسية للنمو المستدام. ويعكس برنامج الخدمة المتميزة التزام غرف دبي بمواصلة الجهود للارتقاء بممارسات الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية)).

ويتيح برنامج الخدمة المتميزة للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تساعدها في تحسين تجارب المتعاملين.

كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين. إضافة إلى تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات من خلال القنوات الرقمية.