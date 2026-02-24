قاهر تيسلا.. مصنع في الصين ينتج سيارة كل 60 ثانية

MENAFN - Al-Bayan) ">في خطوة أدهشت صناعة السيارات الكهربائية العالمية، استطاعت شركة BYD الصينية أن تتجاوز منافستها الأمريكية تيسلا لتصبح أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، مع مبيعات تجاوزت 2.25 مليون سيارة في عام 2025، مقارنة بـ1.64 مليون سيارة من Tesla.

ويُعد حجم عمليات الشركة وإتقانها لتقنيات التصنيع الذكي من أبرز الأسباب التي أسهمت في هذا التفوق.

إحدى المنشآت الرئيسية التي ساهمت في هذا الإنجاز تقع في بلدة Xiaomo ضمن منطقة التعاون Shenzhen-Shanwei Cooperation Zone، ورغم أن المصنع بدأ عملياته في سبتمبر 2023 فقط، إلا أنه أصبح يُنتج سيارة كهربائية كاملة كل 60 ثانية، أي بمعدل 1,280 سيارة يوميا، ما يعادل إنتاجا سنويا يتجاوز 400,000 سيارة.

وتُصنع في المصنع طرازات فاخرة مثل BYD Yangwang U9 ضمن العلامة الفرعية YangWang، إلى جانب سيارات Dynasty من نفس الفئة الفاخرة.

تقع منشأة Xiaomo بالقرب من مراكز سلسلة التوريد الصينية، ما يسهل حصول المصنع على المكونات الأساسية، كما تضم المنطقة مصنّعات أخرى متخصصة في السيارات الكهربائية، مثل BWI وLesar-DFM، بالإضافة إلى Forvia الفرنسية، المورد الكبير لمكونات السيارات، هذا القرب اللوجستي أسهم بشكل كبير في سرعة وكفاءة الإنتاج، وفقا لـ slashgear.

الأتمتة والروبوتات وراء المعجزة الإنتاجية

لتحقيق هذا المستوى الاستثنائي من الإنتاج، أعادت BYD تصميم جميع مراحل التصنيع، فالختم واللحام يتمان داخل منشأة ضخمة تبلغ مساحتها 140,000 متر مربع، حيث تُشكل أجزاء الهيكل المعدني التي ستصبح السيارة، في قسم اللحام، تعمل أذرع روبوتية متطورة، طورتها الشركة داخليا، على لحام آلاف القطع بدقة متناهية، بعد ذلك، تُرسل الأجزاء إلى حجرة الطلاء، يليها التجميع النهائي الذي يضفي اللمسات الأخيرة على السيارة، قبل الخضوع للفحوصات وفحص الجودة الإلزامي.

كل هذه العمليات تتم بالتوازي، ما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية كاملة كل دقيقة، وهو معدل يُعد إنجازا هندسيا نادرا على مستوى العالم.

مصنع Xi'an: العملاق الأكبر

على الرغم من التميز الملحوظ لمصنع Xiaomo، إلا أن مصنع Xi'an يبقى الأكبر والأكثر إنتاجا بين منشآت BYD، هذا المصنع، الذي يعمل منذ أكثر من 20 عاما، ينتج ما بين 4,000 و4,400 سيارة يوميا، أي ما يعادل ثلاث سيارات في الدقيقة، ما يجعل معدل Xiaomo يبدو شبه بطيء بالمقارنة، ويُذكر أن مصنع Xi'an خرج بأكثر من مليون سيارة كهربائية مكتملة في عام 2024، ما يعكس قوة BYD الإنتاجية.

مستقبل الإنتاج والنمو

إجمالي إنتاج BYD لعام 2025 بلغ حوالي 4.5 ملايين سيارة عبر جميع مصانعها، منها 2.25 مليون سيارة كهربائية بالكامل، والبقية سيارات هجينة قابلة للشحن ومركبات مزودة بمحرك بنزين وكهربائي، ورغم هذا الإنجاز، تظل التحديات قائمة، خاصة مع مؤشرات تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية في الصين.

ومع استمرار الشركة في توسيع منشآتها، بما في ذلك مصنع ميغافاكتوري جزئي التشغيل في Zhengzhou، يبدو أن BYD تسعى للحفاظ على ريادتها العالمية، ومع الاعتماد المتزايد على الأتمتة والتصنيع الذكي، قد نشهد قريبا مزيدا من الإنجازات غير المسبوقة في صناعة السيارات الكهربائية الصينية.