وصول 7 حالات جديدة إلى المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش

وصول 7 حالات جديدة إلى المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش
وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ فتح معبر رفح 33 حالة، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية تقديم الرعاية الصحية للحالات فور وصولها، وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة لكل حالة بحسب وضعها الصحي.
وأكدت إدارة المستشفى الإماراتي العائم، جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل لاستقبال حالات جديدة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير المعتمدة.
