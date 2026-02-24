وصول 7 حالات جديدة إلى المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش

MENAFN - Al-Bayan) ">استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، خلال الأيام القليلة الماضية، 7 حالات مرضية وإصابات قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ فتح معبر رفح 33 حالة، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية تقديم الرعاية الصحية للحالات فور وصولها، وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة لكل حالة بحسب وضعها الصحي.

وأكدت إدارة المستشفى الإماراتي العائم، جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل لاستقبال حالات جديدة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير المعتمدة.