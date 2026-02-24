  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الموت يفجع الفنانة المصرية زينة

الموت يفجع الفنانة المصرية زينة

2026-02-24 03:05:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- غيّب الموت اليوم إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، وذلك وفقًا لما أعلنه شقيقه حمادة رضا.
وكتب حمادة عبر خاصية "ستوري" في حسابه الشخصي على "إنستغرام": إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا.

وكان إسلام رضا قد نشر قبل وفاته بأيام، صورة في حسابه على "إنستغرام"، تنبأ فيها بوفاته، إذ علق عليها قائلًا: أكتر من يخاف الفراق وأول من يقول وداعا أنا، باي من غير سلام.


