  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بعد شائعات تدهور حالتها الصحية... صباح الجزائري تنشر صورة جديدة لها

بعد شائعات تدهور حالتها الصحية... صباح الجزائري تنشر صورة جديدة لها

2026-02-24 03:05:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد إنتشار أخبار كاذبة عن تدهور صحة الممثلة السوريّة صباح الجزائريّ، نشرت الأخيرة صورة عبر حسابها على "انستغرام"، أكّدت من خلالها أنّ كلّ ما يتمّ تداوله غير صحيح.


وقالت الجزائري تعليقاً على الصورة: "عيد ميلاد توت القلب".
وكانت ترف التقي إبنة الممثلة السوريّة القديرة، هاجمت قبل أيّام مثيري الشائعات التي طالت والدتها، وأكّدت أنّها غير صحيحة.





MENAFN24022026000208011052ID1110780545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث