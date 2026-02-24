بعد شائعات تدهور حالتها الصحية... صباح الجزائري تنشر صورة جديدة لها

403
بعد شائعات تدهور حالتها الصحية... صباح الجزائري تنشر صورة جديدة لها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد إنتشار أخبار كاذبة عن تدهور صحة الممثلة السوريّة صباح الجزائريّ، نشرت الأخيرة صورة عبر حسابها على "انستغرام"، أكّدت من خلالها أنّ كلّ ما يتمّ تداوله غير صحيح.
وقالت الجزائري تعليقاً على الصورة: "عيد ميلاد توت القلب".
وكانت ترف التقي إبنة الممثلة السوريّة القديرة، هاجمت قبل أيّام مثيري الشائعات التي طالت والدتها، وأكّدت أنّها غير صحيحة.
