ميزة من واتساب تنهي أكبر عوائق المجموعات.. ما الجديد؟

2026-02-24 03:05:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق تطبيق "واتساب" رسمياً ميزة "سجل رسائل المجموعات" (Group Message History)، وهي خاصية تقنية جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة التواصل داخل المجموعات ومنح الأعضاء الجدد سياقاً كاملاً للمحادثات التي جرت قبل انضمامهم.

تتيح هذه الميزة لمديري المجموعات خيار مشاركة السجل الأخير للمحادثة، بما يتراوح بين 25 إلى 100 رسالة سابقة، مما يغني العضو الجديد عن طلب ملخص لما فاته أو الاعتماد على لقطات الشاشة "Screenshots" لفهم طبيعة النقاش الجاري.
ومن الناحية التقنية، تظهر الرسائل التي تمت مشاركتها للأعضاء الجدد بوضوح مع تمييزها بصرياً، حيث تتضمن اسم المرسل الأصلي وتاريخ وتوقيت الإرسال، لضمان دقة المعلومة وتسلسلها الزمني.

كما حرص التطبيق على توفير معايير عالية من الشفافية؛ حيث يتم إرسال إشعار فوري لجميع الأعضاء الحاليين في المجموعة عند تفعيل خيار مشاركة السجل مع العضو الجديد، مع التأكيد على أن كافة هذه المراسلات تظل محمية بتقنية التشفير التام (End-to-End Encryption)، مما يضمن عدم اطلاع أطراف خارجية على المحتوى، ويوازن بين سهولة التواصل والحفاظ على خصوصية البيانات.


