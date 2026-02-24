  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أسعار الذهب في الأردن تواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء

2026-02-24 03:05:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.
وبحسب التسعيرة الصادرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 104.800 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 100.000 دينار.
وتاليا التسعيرة:





