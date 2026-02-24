أسعار الذهب في الأردن تواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء

403
أسعار الذهب في الأردن تواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.
وبحسب التسعيرة الصادرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية 104.800 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 100.000 دينار.
وتاليا التسعيرة:
