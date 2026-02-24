  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
غوغل حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر غوغل بلاي

2026-02-24 03:05:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت غوغل إنها منعت نشر أكثر من 1.75 مليون تطبيق مخالف للسياسات على متجر "غوغل بلاي" خلال 2025، وحظرت أكثر من 80 ألف حساب لمطورين وصفتهم بـ"السيئين" حاولوا نشر تطبيقات ضارة.


وأضافت الشركة أنها منعت أكثر من 255 ألف تطبيق من الوصول المفرط إلى بيانات المستخدمين الحساسة، وأرجعت ذلك إلى إجراءات مثل التحقق من المطورين والمراجعات والاختبارات الإلزامية.
وأشارت غوغل أيضا إلى أنها حجبت 160 مليون تقييم ومراجعة مزعجة أو مضللة، وقالت إنها منعت انخفاضا بمتوسط نصف نجمة للتطبيقات التي تعرضت لحملات تقييم سلبية.
كما أوضحت أنها دمجت أنظمة ذكاء اصطناعي توليدي في عملية المراجعة لمساعدة فرق المراجعة البشرية على رصد الأنماط الخبيثة المعقدة بشكل أسرع.
ويأتي ذلك وسط تدقيق متواصل في سلامة متاجر التطبيقات، رغم استمرار ظهور حالات لتطبيقات خبيثة تنجح أحيانا في التسلل إلى المتجر، وفق تقارير وباحثين مستقلين.

