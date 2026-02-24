  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
“السير” تدعو مستخدمي الطرق لتوخي الحيطة والحذر بسبب الضباب

2026-02-24 03:05:25
(MENAFN- Amman Net) > دعت إدارة السير، الثلاثاء، مستخدمي الطرق في مختلف مناطق المملكة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، نتيجة تشكل الضباب في عدد من المواقع، مما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأكدت الإدارة ضرورة اتباع ارشادات رقباء السير المنتشرين منذ ساعات الصباح الباكر.

