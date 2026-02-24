403
“السير” تدعو مستخدمي الطرق لتوخي الحيطة والحذر بسبب الضباب
(MENAFN- Amman Net) > دعت إدارة السير، الثلاثاء، مستخدمي الطرق في مختلف مناطق المملكة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، نتيجة تشكل الضباب في عدد من المواقع، مما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأكدت الإدارة ضرورة اتباع ارشادات رقباء السير المنتشرين منذ ساعات الصباح الباكر.
