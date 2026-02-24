403
قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وبيت ساحور والخضر وتداهم منازل
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، وبلدة الخضر جنوبا.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة "جبل الموالح" وسط المدينة، كما داهمت عدة أحياء في بلدة الخضر، إلى جانب اقتحام مدينة بيت ساحور، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.
وأضافت المصادر أنه لم يُبلّغ عن اعتقالات خلال الاقتحامات.
