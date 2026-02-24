قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وبيت ساحور والخضر وتداهم منازل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، وبلدة الخضر جنوبا.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة "جبل الموالح" وسط المدينة، كما داهمت عدة أحياء في بلدة الخضر، إلى جانب اقتحام مدينة بيت ساحور، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.

وأضافت المصادر أنه لم يُبلّغ عن اعتقالات خلال الاقتحامات.