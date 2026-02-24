  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في اللبن الشرقية جنوب نابلس وفي سلواد وترمسعيا شمال رام الله

2026-02-24 03:05:16
(MENAFN- Palestine News Network ) المحافظات -PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوة كبيرة من آليات الاحتلال وجنوده اقتحمت القرية عند منتصف الليل، وداهمت أكثر من 200 منزل، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عشرات المواطنين، وسط انتشار عسكري مكثف في أحياء القرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى اللبن الشرقية، ما أعاق حركة المواطنين، قبل أن تنسحب من المنطقة في ساعات الفجر الأولى.

كما واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدتي سلواد شمال شرق رام الله، وترمسعيا شمالًا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمة لعدد من منازل المواطنين في البلدتين، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

MENAFN24022026000205011050ID1110780538

