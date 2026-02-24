قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في اللبن الشرقية جنوب نابلس وفي سلواد وترمسعيا شمال رام الله
وأفادت مصادر صحفية بأن قوة كبيرة من آليات الاحتلال وجنوده اقتحمت القرية عند منتصف الليل، وداهمت أكثر من 200 منزل، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عشرات المواطنين، وسط انتشار عسكري مكثف في أحياء القرية.
وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى اللبن الشرقية، ما أعاق حركة المواطنين، قبل أن تنسحب من المنطقة في ساعات الفجر الأولى.
كما واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدتي سلواد شمال شرق رام الله، وترمسعيا شمالًا.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمة لعدد من منازل المواطنين في البلدتين، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.
