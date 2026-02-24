الأمطار تغرق خيام النازحين في قطاع غزة

الأمطار تغرق خيام النازحين في قطاع غزة
وأفاد الدفاع المدني في محافظة رفح جنوب القطاع بأن طواقمه تلقت عدة نداءات استغاثة، وتمكن من إنقاذ عدد من العائلات المتضررة في منطقة مواصي خانيونس.
بدورها، أفادت بلدية غزة، صباح الثلاثاء، بتلقيها عشرات نداءات الاستغاثة بعد أن غمرت مياه الأمطار مئات الخيام في مناطق متعددة من القطاع، نتيجة المنخفض الجوي الأخير.
وأكدت البلدية أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تفاقم معاناة النازحين، مع استمرار فرق الطوارئ في متابعة الوضع وتقديم المساعدة للأسر المتضررة.
ويتأثر القطاع منذ مساء الإثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار متفرقة على معظم المناطق. وتتفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار العدوان والحصار، وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، إضافة إلى تهجير أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
ويواجه النازحون برد الشتاء القارس والأمطار داخل خيام متهالكة، في ظل تنصل إسرائيل من بنود الإيواء وإعادة الإعمار المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025.
وفي الوقت ذاته، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة ومدينة بيت لاهيا شمالي القطاع لقصف مدفعي، فيما أطلقت دبابات الجيش الإسرائيلي الرصاص الثقيل باتجاه المناطق الشمالية من مدينة رفح، وأصيب طفلة بشظايا في بلدة جباليا جراء انفجار قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانا مكثفة من المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه مدينة رفح جنوبا.
وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق المدينة بعدة قذائف، إضافة إلى أحياء ومناطق أخرى في الجانب الشرقي من المدينة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment