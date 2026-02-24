الأمطار تغرق خيام النازحين في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة الليلة الماضية وفجر الثلاثاء في غرق خيام النازحين، ما زاد من معاناتهم الإنسانية في ظل ظروف قاسية.

وأفاد الدفاع المدني في محافظة رفح جنوب القطاع بأن طواقمه تلقت عدة نداءات استغاثة، وتمكن من إنقاذ عدد من العائلات المتضررة في منطقة مواصي خانيونس.

بدورها، أفادت بلدية غزة، صباح الثلاثاء، بتلقيها عشرات نداءات الاستغاثة بعد أن غمرت مياه الأمطار مئات الخيام في مناطق متعددة من القطاع، نتيجة المنخفض الجوي الأخير.

وأكدت البلدية أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تفاقم معاناة النازحين، مع استمرار فرق الطوارئ في متابعة الوضع وتقديم المساعدة للأسر المتضررة.

ويتأثر القطاع منذ مساء الإثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار متفرقة على معظم المناطق. وتتفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار العدوان والحصار، وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، إضافة إلى تهجير أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ويواجه النازحون برد الشتاء القارس والأمطار داخل خيام متهالكة، في ظل تنصل إسرائيل من بنود الإيواء وإعادة الإعمار المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025.

وفي الوقت ذاته، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة ومدينة بيت لاهيا شمالي القطاع لقصف مدفعي، فيما أطلقت دبابات الجيش الإسرائيلي الرصاص الثقيل باتجاه المناطق الشمالية من مدينة رفح، وأصيب طفلة بشظايا في بلدة جباليا جراء انفجار قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانا مكثفة من المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه مدينة رفح جنوبا.

وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق المدينة بعدة قذائف، إضافة إلى أحياء ومناطق أخرى في الجانب الشرقي من المدينة.