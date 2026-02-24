  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قوات الاحتلال تقتحم بيت لقيا غرب رام الله تمهيدًا لعمليات هدم

قوات الاحتلال تقتحم بيت لقيا غرب رام الله تمهيدًا لعمليات هدم

2026-02-24 03:05:15
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة بيت لقيا غرب رام الله، تمهيدًا لتنفيذ عمليات هدم.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة مناطق فيها، في ظل أجواء من التوتر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عدد من مزارع الدواجن في البلدة.

MENAFN24022026000205011050ID1110780536

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث