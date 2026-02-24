403
قوات الاحتلال تقتحم بيت لقيا غرب رام الله تمهيدًا لعمليات هدم
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة بيت لقيا غرب رام الله، تمهيدًا لتنفيذ عمليات هدم.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة مناطق فيها، في ظل أجواء من التوتر.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عدد من مزارع الدواجن في البلدة.
