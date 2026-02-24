قوات الاحتلال تقتحم بيت لقيا غرب رام الله تمهيدًا لعمليات هدم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة بيت لقيا غرب رام الله، تمهيدًا لتنفيذ عمليات هدم.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة مناطق فيها، في ظل أجواء من التوتر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عدد من مزارع الدواجن في البلدة.