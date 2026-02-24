قائد الجيش الأميركي يحذّر ترامب من مهاجمة إيران... مخاطر واحتمال تورط في حرب طويلة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- حذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أي هجوم عسكري ضد إيران قد يحمل مخاطر كبيرة، بينها احتمال الانجرار إلى مواجهة طويلة الأمد.

جاء ذلك في وقت تتواصل فيه الاستعدادات العسكرية الأميركية في المنطقة، ويتكثف التنسيق مع إسرائيل، فيما ذكرت التقارير الإسرائيلية أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن تنفيذ ضربة.

ونفى ترامب، مساء الإثنين، صحة التقارير التي تحدثت عن معارضة داخل القيادة العسكرية الأميركية لخيار شنّ حرب على إيران، مشددا على أن القرار بشأن أي تحرك عسكري يعود إليه شخصيًا.

وقال في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن ما تردد بشأن معارضة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، "خاطئ بنسبة 100%"، وإنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه حذّر من أن فشل المفاوضات سيجعل "اليوم سيئًا جدًا لذلك البلد".

وقدّمت وسائل الإعلام الإسرائيلية جولة المحادثات المرتقبة في جنيف باعتبارها محطة حاسمة قد تحدد مسار المرحلة المقبلة، ووصفتها بعضها بأنها "الفرصة الأخيرة" قبل حسم الخيار العسكري.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدرين مطّلعين على النقاشات الداخلية في الإدارة الأميركية أن كين شدد أمام ترامب ومسؤولين كبار على أن حملة عسكرية ضد إيران قد تنطوي على "مخاطر كبيرة".

كما حذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية من احتمال "التورط في مواجهة طويلة الأمد"، مشيرًا إلى أن فرص تحقيق الأهداف ليست مضمونة.

حرب مع إيران قد تستنزف الدفاعات الأميركية

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الإثنين، بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عرضت أمام ترامب مخاوف من أن أي عملية عسكرية واسعة ضد إيران قد تتحول إلى حرب طويلة، تنطوي على مخاطر بسقوط قتلى أميركيين ومن قوات حليفة، فضلًا عن استنزاف القدرات الدفاعية الأميركية.

وأفاد التقرير بأن كين ومسؤولين آخرين حذروا من أن مواجهة ممتدة قد تؤدي إلى تآكل أنظمة الدفاع الجوي الأميركية واستنزاف القوات القتالية.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه التقديرات تُعرض عادة ضمن سلة السيناريوهات المقدّمة لصنّاع القرار قبل الشروع في أي عملية عسكرية، وتشمل عرض المخاطر المحتملة والتداعيات الإستراتيجية.

وذكرت الصحيفة أنه في حال استخدمت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الذخائر لاعتراض صواريخ إيرانية، فإن ذلك قد يؤثر على استعدادها لمواجهة محتملة مع الصين في المستقبل.

وأضافت أن "التقديرات الأميركية تفترض أن إيران قد تطلق كامل ترسانتها الصاروخية للدفاع عن النظام"، في حال اندلاع مواجهة.

وبحسب التقييمات التي استعرضها التقرير، تمتلك الولايات المتحدة مخزونًا من الصواريخ الاعتراضية يكفي للتعامل مع وابل من الصواريخ الإيرانية لمدة تُقدّر بنحو أسبوعين فقط، ما قد يزيد الضغط على المخزون المحدود من منظومات "باتريوت" و"ثاد" و"SM-3" الموجودة في الترسانة الأميركية.

تباينات داخلية

وبحسب القناة 12، يدور داخل الدائرة القريبة من ترامب نقاش مستمر حول كيفية التعامل مع إيران، وحول كلفة كل خيار وتداعياته.

وذكر أن بعض الأصوات في محيط الرئيس الأميركي تدعوه إلى توخي الحذر، رغم أن تقديرات بعض المصادر تشير إلى أن ترامب نفسه يميل إلى خيار الضربة.

وأضاف أن كين، الذي وصفه بـ"المستشار العسكري الأبرز لترامب ويحظى بثقته"، لا يدفع باتجاه الهجوم، لكنه سيؤيد أي قرار يتخذه الرئيس الأميركي.

ووصف أحد المصادر كين بأنه "متحفظ" في ما يتعلق بإيران، إذ يرى أن المخاطر في هذا الملف أعلى، وأن احتمالات الانجرار إلى خسائر أميركية أكبر.

ونقل التقرير عن متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة قوله إن رئيس الهيئة "يعرض أمام المستوى السياسي مجموعة من الخيارات العسكرية، إلى جانب التقديرات والمخاطر المرافقة لها".

وبحسب التقرير، فإن نائب الرئيس جي دي فانس أبدى في الأيام الأخيرة تساؤلات بشأن مخاطر وتعقيدات أي عملية عسكرية، في حين وُصف وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه "يجلس على الحياد" في هذه المرحلة.

وأضاف أن موفدي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يحثّان الرئيس على منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، قبيل جولة المحادثات المرتقبة مع إيران في جنيف.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن إسرائيل تستعد لاحتمال فرض قيود أميركية على مشاركتها في الضربة الأولى من هجوم على إيران، "على الأقل في الساعات الأولى" التي تعقب هجومًا أميركيًا محتملًا.

وبحسب التقرير، فإن التقدير السائد في إسرائيل هو أنه في حال أقدمت إيران على تنفيذ هجوم باتجاهها، بما في ذلك إطلاق صواريخ بالستية، أو التخطيط لذلك، فإن سلاح الجو الإسرائيلي سيحصل على "ضوء أخضر" أميركي لشن هجوم فوري داخل إيران.

وأضافت "كان 11" أن التنسيق بين الجانبين يشمل كذلك ملف الصواريخ البالستية، الذي تعتبره المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "مسألة حاسمة لأمنها".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تنتظر نتائج جولة المحادثات الثالثة بين الولايات المتحدة وإيران، المقررة الخميس في جنيف، معتبرًا أن تلك الجولة ستكون "حاسمة" في ما يتعلق بقرار الهجوم.

وادعى المسؤول الإسرائيلي أن الجانب الأميركي أوضح أن جنيف تمثل "الفرصة الأخيرة" أمام طهران لإبداء استعداد لتسوية.

وفي ما يتعلق بالتحركات الميدانية، أفادت "كان 11" بوصول طائرات تزويد بالوقود وطائرات نقل عسكرية ثقيلة من طراز "غلوبماستر C17" إلى مطار بن غوريون خلال الساعات الماضية، في إطار الانتشار الأميركي في المنطقة، فيما امتنعت جهات إسرائيلية عن التعليق على طبيعة المهمة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهات تحدثت مع ترامب في الأيام الأخيرة خرجت بانطباع يفيد بأنه يميل إلى إصدار أمر بضربة عسكرية ضد إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين العوامل التي تدفع ترامب، خطة اغتيال تستهدفه نُسبت إلى إيران، كانت وزارة العدل الأميركية قد ادعت إحباطها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وبحسب الصحيفة، فإن السيناريو المرجّح، وفق تلك التقديرات، هو تنفيذ ضربة محدودة أو مركّزة في مرحلتها الأولى، على أن يتحدد مسار التصعيد لاحقًا وفق ردّ طهران.

وأضافت أن تقديرات عسكرية أميركية عُرضت على ترامب أفادت بأن إسقاط النظام الإيراني بعمل عسكري مباشر لا يُعد خيارًا واقعيًا، وأن أي حملة واسعة قد تتطلب مسارًا ممتدًا من "الاستنزاف".

وفي تقرير منفصل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب أبلغ مستشاريه أنه إذا لم توافق إيران على صفقة بعد تنفيذ ضربة محدودة أولى، فقد يدرس شن هجوم أوسع خلال الأشهر المقبلة.

غير أن التقارير شددت على أن قرارًا نهائيًا لم يُتخذ بعد.

من جانبه، عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، مشاورات أمنية مصغّرة بمشاركة وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، في إطار سلسلة اجتماعات متواصلة.

وكان نتنياهو قد قال في كلمة ألقاها في الكنيست إن إسرائيل تمرّ بـ"أيام معقدة"، مضيفًا أن "لا أحد يعلم ما الذي سيحمله الغد"، مشددا على أن إسرائيل "مستعدة لكل سيناريو".

كما وجّه تهديدًا لإيران بالقول إنه إذا هاجمت إسرائيل "فسيكون الرد بقوة لا يمكنهم تخيلها".