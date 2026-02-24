تحرك أمريكي لاحتواء عاصفة تصريحات هاكابي بشأن توسع إسرائيل بالشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مكثفة مع عدد من الدول العربية بهدف احتواء موجة غضب عارمة أعقبت التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

وأوضحت المصادر أن واشنطن وجهت رسائل تطمينية للعواصم العربية تؤكد فيها أن المواقف التي طرحها هاكابي لا تمثل التوجه الرسمي للبيت الأبيض، بل تعكس رؤيته الشخصية وتصوراته الخاصة، وذلك في محاولة لتدارك أزمة دبلوماسية حادة قد تعصف بالعلاقات الإقليمية للولايات المتحدة.

وقد اندلعت هذه الأزمة على خلفية تصريحات أدلى بها هاكابي في مقابلة إعلامية تطرق فيها إلى مفهوم "إسرائيل الكبرى"، حيث أشار بوضوح إلى تأييده لفكرة توسع إسرائيل لتمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، معتبراً أن من حق إسرائيل الاستيلاء على مناطق واسعة في الشرق الأوسط بناءً على ادعاءات تاريخية ودينية. ولم يكتفِ هاكابي بهذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بوصفه للأراضي الفلسطينية والدول المجاورة بأنها جزء من ملكية توراتية لا تخضع للقانون الدولي، وهو ما اعتبره مراقبون دعوة صريحة للعدوان وتقويض سيادة الدول القائمة في المنطقة.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عربية وإسلامية اتسمت بالحدة والرفض القاطع، حيث أدانت الدول العربية هذا الخطاب ووصفته بأنه تحريض سافر على الاستعمار وتهديد مباشر للأمن القومي العربي.

واعتبرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارات الخارجية العربية أن الحديث عن الاستيلاء على أراضي دول أخرى تحت أي ذريعة هو انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة، ويؤدي بالضرورة إلى دفع المنطقة نحو حالة من الفوضى الشاملة والصراع الديني، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تقضي نهائياً على أي فرص متبقية للسلام وتكشف عن نوايا توسعية تتجاوز حدود النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.