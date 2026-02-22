  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وضاعت تذكرة "النقل العام"..!!

2026-02-22 07:03:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

خدمة‭ ‬الناس‭ ‬شرف‭ ‬كبير‭ ‬وأجر‭ ‬عظيم‭.. ‬والتفاعل‭ ‬السريع‭ ‬والمسؤول‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ننقله‭ ‬وننشره‭ ‬ونوصله‭ ‬من‭ ‬ملاحظات‭ ‬للمواطنين،‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والثناء‭ ‬لسعادة‭ ‬الوزيرة‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬شخصيا،‭ ‬وللفريق‭ ‬الإعلامي‭ ‬والفني‭.‬

وضاعت‭ ‬تذكرة‭ ‬‮«‬النقل‭ ‬العام‮»‬‭..!!:‬

في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬تتصدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬للأخطاء‭ ‬والملاحظات‭ ‬وأوجه‭ ‬القصور،‭ ‬بعمل‭ ‬جاد‭ ‬واهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬وتفاعل‭ ‬كبير،‭ ‬وحتى‭ ‬بحملات‭ ‬إعلامية،‭ ‬وتصريحات‭ ‬إشادة‭ ‬وتقدير‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬لدرجة‭ ‬تظن‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬العمل‭ ‬إنجاز‭ ‬وطني‭ ‬ليس‭ ‬بعده‭ ‬إنجاز‭.. ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬تلبث‭ ‬الأخطاء‭ ‬أن‭ ‬تعود،‭ ‬والملاحظات‭ ‬تتكرر،‭ ‬والقصور‭ ‬يزداد‭ ‬ويتسع‭ ‬ويكبر‭.. ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬تسويق‭ ‬وعلاقات‭ ‬عامة‮»‬‭.. ‬فيما‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده‭ ‬يواصلون‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الأخطاء،‭ ‬وعليهم‭ ‬أن‭ ‬يتحملوا‭ ‬تبعاتها،‭ ‬ويتكيفوا‭ ‬معها‭.. ‬أو‭ ‬‮«‬يدبروا‭ ‬حالهم‮»‬‭..!! ‬

بالأمس‭ ‬ساقتني‭ ‬الصدفة‭ ‬بأن‭ ‬أسلم‭ ‬سيارتي‭ ‬لأحد‭ ‬الكراجات‭ ‬في‭ ‬‮«‬السوق‮»‬،‭ ‬وحينما‭ ‬أبلغني‭ ‬صاحب‭ ‬الورشة‭ ‬بأن‭ ‬تصليح‭ ‬المركبة‭ ‬يستغرق‭ ‬ساعات،‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬للمنزل،‭ ‬فتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬النقل‭ ‬العام‮»‬‭ ‬فلم‭ ‬أجد‭ ‬أي‭ ‬حافلة،‭ ‬وتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المحطة،‭ ‬وسألت‭ ‬الموظفين‭ ‬هناك،‭ ‬فأبلغوني‭ ‬أن‭ ‬الحافلة‭ ‬إلى‭ ‬وجهتي‭ ‬قد‭ ‬غادرت‭ ‬منذ‭ ‬دقائق،‭ ‬وأن‭ ‬الرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭.. ‬طلبت‭ ‬تذكرة‭ ‬للرحلة،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬معي‭ ‬أي‭ ‬مبلغ‭ ‬‮«‬كاش‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬قيمة‭ ‬التذكرة‭ ‬‮«‬3‭ ‬روبيات‮»‬،‭ ‬فطلبت‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬أدفع‭ ‬بالبنفت‭ ‬أو‭ ‬الدفع‭ ‬الالكتروني،‭ ‬فقيل‭ ‬لي‭ ‬ان‭ ‬الدفع‭ ‬بالمبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬غير‭..!! ‬ولا‭ ‬أدري‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تعدد‭ ‬خيارات‭ ‬الدفع‭..‬؟؟

خرجت‭ ‬من‭ ‬المحطة،‭ ‬وانتظرت‭ ‬مرور‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬‮«‬تاكسي‮»‬‭ ‬فلم‭ ‬أعثر‭ ‬عليها‭.. ‬وكنت‭ ‬أشاهد‭ ‬عشرات‭ ‬الآسيويين‭ ‬الذين‭ ‬ينتظرون‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬لأي‭ ‬مهمة‭ (‬حمل‭ ‬أغراض،‭ ‬بناء،‭ ‬أشغال،‭ ‬حراسة‭ ‬مخيم،‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭..)‬،‭ ‬ولا‭ ‬أدري‭ ‬ما‭ ‬قانونية‭ ‬تلك‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭..‬؟؟‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬نشاهد‭ ‬يوميا‭ ‬‮«‬بسطات‮»‬‭ ‬لبيع‭ ‬الخضار‭ ‬والفاكهة‭ ‬والعصائر،‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭ ‬والجانبية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حسيب‭ ‬ولا‭ ‬رقيب‭. ‬

على‭ ‬فكرة‭.. ‬حينما‭ ‬رأيت‭ ‬مكتب‭ ‬البريد‭ ‬الواقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬النقل‭ ‬العام،‭ ‬سألت‭ ‬نفسي‭: ‬هل‭ ‬أصدر‭ ‬بريد‭ ‬البحرين‭ ‬طابعا‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬عام‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‮»‬‭..‬؟؟‭ ‬

عموما‭.. ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬يحيط‭ ‬بي‭ ‬‮«‬العمال‮»‬،‭ ‬سألت‭ ‬بعض‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الموجودين‭ ‬قرب‭ ‬محطة‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬‮«‬تاكسي‮»‬،‭ ‬فأشار‭ ‬علي‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬بأن‭ ‬أذهب‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬السيارات‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬المحطة،‭ ‬وبه‭ ‬سيارات‭ ‬توصيل،‭ ‬وهي‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭.‬

وفعلا‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬هناك،‭ ‬ووجدت‭ ‬أسطولا‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بسواق‭ ‬آسيويين،‭ ‬تنتظر‭ ‬‮«‬العبرية‮»‬‭.. ‬فأخذت‭ ‬إحدى‭ ‬السيارات،‭ ‬وفي‭ ‬الطريق‭ ‬سألت‭ ‬السائق‭ ‬هل‭ ‬تعمل‭ ‬لدى‭ ‬شركة؟‭ ‬فقال‭: ‬لا‭ ‬أنا‭ ‬أعمل‭ ‬حرا،‭ ‬وأقوم‭ ‬بالتوصيل‭ ‬لأي‭ ‬مكان‭.. ‬وطوال‭ ‬الطريق‭ ‬كان‭ ‬هاتفه‭ ‬لا‭ ‬يكف‭ ‬عن‭ ‬الرنين‭ ‬والطلبات،‭ ‬ولديه‭ ‬جهازان‭ (‬هاتف‭) ‬وليس‭ ‬جهازا‭ ‬واحدا،‭ ‬حتى‭ ‬أوصلني‭ ‬إلى‭ ‬البيت،‭ ‬وعرض‭ ‬عليّ‭ ‬خدمات‭ ‬التوصيل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭.‬

ربما‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المقال،‭ ‬يصلح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اختبارا‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مادة‭ ‬دراسية،‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬السؤال‭ ‬التالي‭: ‬كم‭ ‬مخالفة‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬الحكاية؟‭ ‬وما‭ ‬الأخطاء‭ ‬والملاحظات‭ ‬وأوجه‭ ‬القصور‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع؟

ربما‭ ‬هذه‭ ‬الحكاية‭ ‬كشفت‭ ‬لي‭ ‬حجم‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬وقد‭ ‬اعتدنا‭ ‬على‭ ‬مشاهدتها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬والتصريحات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬نتابعها‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر،‭ ‬ونشهد‭ ‬معها‭ ‬الأرقام‭ ‬والإحصائيات،‭ ‬والإجراءات‭ ‬والغرامات،‭ ‬ثم‭ ‬ما‭ ‬يلبث‭ ‬الأمر‭ ‬بأن‭ ‬تعود‭ ‬الأخطاء‭ ‬والملاحظات‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

ختاما‭.. ‬ربما‭ ‬ضاعت‭ ‬مني‭ ‬فرصة‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬ركوب‭ ‬‮«‬النقل‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬وضاعت‭ ‬التذكرة‭ ‬كذلك،‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬للنقل‭ ‬العام‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬إلا‭ ‬بالدفع‭ ‬النقدي‭ ‬‮«‬كاش‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الموضوع‭ ‬جعلني‭ ‬أكتشف‭ ‬حكايات‭ ‬أخرى،‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬يُنظر‭ ‬فيها‭ ‬وتتم‭ ‬معالجتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬إصدار‭ ‬طابع‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬عام‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‮»‬‭.. ‬ورب‭ ‬صدفة‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬ميعاد‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

من‭ ‬باب‭ ‬التجربة‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬التعاون،‭ ‬فإن‭ ‬إدارة‭ ‬الإعلام‭ ‬والفرق‭ ‬المعنية‭ ‬بإصلاح‭ ‬الحفر‭ ‬والشوارع‭ ‬وغيرها‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬اللازم‭ ‬والشكر‭ ‬الواجب‭.. ‬وبهم‭ ‬وأمثالهم‭ ‬نعتز‭ ‬ونفتخر‭.‬

