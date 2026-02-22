  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ما هو موقف الخارجية الأمريكية؟

2026-02-22 07:03:20
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مهمة‭ ‬السفير،‭ ‬أي‭ ‬سفير‭ ‬لأي‭ ‬بلد،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬سياسات‭ ‬بلاده‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‭. ‬لكن‭ ‬سفير‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬مايك‭ ‬هاكابي‭ ‬لديه‭ ‬مهمة‭ ‬أخرى‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭. ‬مهمته‭ ‬هي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬مصالح‭ ‬أمريكا‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬سياسات‭ ‬أمريكا‭.‬

السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬لديه‭ ‬سوابق‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭. ‬نصَّب‭ ‬نفسه‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬أشنع‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ومبررا‭ ‬للمجازر‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومنكرا‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬فلسطيني‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ووصل‭ ‬به‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المرات‭ ‬أن‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

لكن‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للسفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬تجاوزت‭ ‬كل‭ ‬الحدود‭. ‬نعني‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المنطقة‭ ‬لأسباب‭ ‬دينية،‭ ‬وإنه‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬لو‭ ‬حدث‭ ‬هذا‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬نصَّب‭ ‬السفير‭ ‬نفسه‭ ‬مدافعا‭ ‬شرسا‭ ‬عن‭ ‬مخططات‭ ‬الصهاينة‭ ‬بإقامة‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‭.‬

هذا‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬حلم‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‭ ‬والدفاع‭ ‬عنه‭ ‬ليست‭ ‬له‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭. ‬هذه‭ ‬أوهام‭ ‬صهيونية‭ ‬لن‭ ‬تتحقق‭.‬

لكن‭ ‬السؤال‭ ‬هنا‭ ‬هو‭: ‬ما‭ ‬معنى‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬عن‭ ‬سفير‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة؟‭.. ‬وهل‭ ‬يمثل‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬سياسة‭ ‬رسمية‭ ‬لأمريكا‭ ‬كي‭ ‬يعبر‭ ‬عنها‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل؟

هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬السفير‭ ‬يكِّن‭ ‬احتقارا‭ ‬شديدا‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ولكل‭ ‬العرب،‭ ‬ويعتبر‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬أصلا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدولهم‭ ‬سيادة‭ ‬ولا‭ ‬استقلال‭. ‬وهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تحريض‭ ‬سافر‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬أي‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭.‬

بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬الاختلاف‭ ‬حول‭ ‬سياسات‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ومواقفه‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬قضاياها،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نسمع‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسئولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أي‭ ‬تصريحات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يتبنون‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬لإقامة‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‭ ‬وهيمنة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭. ‬ولم‭ ‬نقرأ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وسياسات‭ ‬ومواقف‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يمثل‭ ‬سياسة‭ ‬أمريكية‭ ‬رسمية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مصلحة‭ ‬أمريكية‭.‬

إذن‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬السفير‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬مستفزة‭ ‬حمقاء‭ ‬لا‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭ ‬الرسمية‭ ‬الأمريكية‭ ‬المعلنة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬أمريكا‭. ‬بل‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تلحق‭ ‬أفدح‭ ‬الأضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وبعلاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تفجر‭ ‬عداء‭ ‬لأمريكا‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الشعبية‭ ‬والرسمية‭. ‬وقد‭ ‬أصدرت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالفعل‭ ‬بيانات‭ ‬عنيفة‭ ‬تندد‭ ‬فيها‭ ‬بهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬اللا‭ ‬مسئولة‭.‬

السؤال‭ ‬هنا‭ ‬هو‭: ‬أين‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬لسفيرها؟‭.. ‬ما‭ ‬هو‭ ‬موقف‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية؟

إذا‭ ‬كانت‭ ‬تصريحات‭ ‬السفير‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بيانا‭ ‬صريحا‭ ‬يقول‭ ‬هذا،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬سيل‭ ‬الإدانات‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬تؤيد‭ ‬التصريحات‭ ‬فلتقل‭ ‬هذا‭.‬

حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬تقل‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬شيئا‭ ‬والتزمت‭ ‬الصمت‭. ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬كارثة‭.‬

صمت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يعدُّ‭ ‬موقفا‭ ‬عدائيا‭ ‬تجاه‭ ‬الدول‭ ‬العربية؟‭.. ‬لماذا؟‭ ‬لأنه‭ ‬سيعني‭ ‬أن‭ ‬الخارجية‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬بأسا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات،‭ ‬أو‭ ‬أنها‭ ‬راضية‭ ‬عنها‭.‬

وعموما‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تكتفي‭ ‬ببيانات‭ ‬الإدانة،‭ ‬وأن‭ ‬تطالب‭ ‬بإعلان‭ ‬موقف‭ ‬أمريكي‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭.‬

