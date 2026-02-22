  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ

2026-02-22 07:03:20
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬أن‭ ‬الرضع‭ ‬الذين‭ ‬يقضون‭ ‬وقتاً‭ ‬طويلاً‭ ‬أمام‭ ‬الشاشات‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬الثانية‭ ‬قد‭ ‬يشهدون‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الدماغ،‭ ‬تنعكس‭ ‬لاحقاً‭ ‬في‭ ‬بطء‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬وارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬القلق‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬المراهقة‭.‬

الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬تان‭ ‬آي‭ ‬بينغ‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬تنمية‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬التابع‭ ‬لوكالة‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والأبحاث‭ ‬السنغافورية‭ (‬ A ‭*‬ STAR ‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الوطنية،‭ ‬تابعت‭ ‬168‭ ‬طفلاً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬مع‭ ‬إجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬تصوير‭ ‬دماغي‭ ‬في‭ ‬أعمار‭ ‬متعددة‭ ‬لرصد‭ ‬تطور‭ ‬الشبكات‭ ‬العصبية‭.‬

وبيّنت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬التعرض‭ ‬المكثف‭ ‬للشاشات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ارتبط‭ ‬بنمو‭ ‬أسرع‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الدماغ‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬المعالجة‭ ‬البصرية‭ ‬والتحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬الباحثون‭ ‬بـ«النضج‭ ‬المتسارع‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬قد‭ ‬يسبق‭ ‬اكتمال‭ ‬الروابط‭ ‬العصبية‭ ‬اللازمة‭ ‬للتفكير‭ ‬المعقد،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬المرونة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مستقبلاً‭.‬

ولم‭ ‬تظهر‭ ‬التأثيرات‭ ‬نفسها‭ ‬عند‭ ‬التعرض‭ ‬للشاشات‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬سنوات،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬حساسية‭ ‬خاصة‭ ‬للعامين‭ ‬الأولين‭ ‬من‭ ‬الحياة،‭ ‬بوصفهما‭ ‬مرحلة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬تشكل‭ ‬البنية‭ ‬العصبية‭.‬

