دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ

دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ
الدراسة، التي قادتها الأستاذة المساعدة تان آي بينغ من معهد تنمية القدرات البشرية التابع لوكالة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث السنغافورية ( A * STAR ) بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية، تابعت 168 طفلاً أكثر من عشر سنوات، مع إجراء فحوصات تصوير دماغي في أعمار متعددة لرصد تطور الشبكات العصبية.
وبيّنت النتائج أن التعرض المكثف للشاشات في أول عامين من العمر ارتبط بنمو أسرع في مناطق الدماغ المسؤولة عن المعالجة البصرية والتحكم الذاتي، وهو ما وصفه الباحثون بـ«النضج المتسارع». إلا أن هذا التطور قد يسبق اكتمال الروابط العصبية اللازمة للتفكير المعقد، ما قد يؤثر في المرونة والقدرة على التكيف مستقبلاً.
ولم تظهر التأثيرات نفسها عند التعرض للشاشات في عمر 3 و4 سنوات، ما يشير إلى حساسية خاصة للعامين الأولين من الحياة، بوصفهما مرحلة حاسمة في تشكل البنية العصبية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment