  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هل تعود المدارس إلى الورق؟ خبيرة تربوية تحذر من الإفراط في الشاشات

هل تعود المدارس إلى الورق؟ خبيرة تربوية تحذر من الإفراط في الشاشات

2026-02-22 07:03:20
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع‭ ‬تزايد‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬توجه‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬داخل‭ ‬الفصول،‭ ‬عادت‭ ‬النقاشات‭ ‬حول‭ ‬جدوى‭ ‬التعليم‭ ‬الرقمي‭ ‬مقابل‭ ‬الكتاب‭ ‬الورقي،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬تأثيرات‭ ‬تتعلق‭ ‬بتراجع‭ ‬التركيز‭ ‬وضعف‭ ‬مهارات‭ ‬القراءة‭ ‬والكتابة‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الطلاب‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬حذّرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬بثينة‭ ‬عبدالرؤوف،‭ ‬الخبيرة‭ ‬التربوية،‭ ‬من‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الشاشات‭ ‬داخل‭ ‬المدارس،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬دولاً‭ ‬مثل‭ ‬اليابان‭ ‬وفنلندا‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬مراجعة‭ ‬سياساتها‭ ‬بعد‭ ‬ملاحظة‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬على‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭. ‬وترى‭ ‬عبدالرؤوف‭ ‬أن‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬عبر‭ ‬الشاشات‭ ‬قد‭ ‬يُضعف‭ ‬مهارات‭ ‬الكتابة‭ ‬اليدوية‭ ‬والتعبير،‭ ‬ويعزز‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬المعلومة‭ ‬السريعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فهم‭ ‬عميق،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يُنتج‭ ‬جيلاً‭ ‬يبدو‭ ‬مطلعاً‭ ‬لكنه‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬التحليل‭ ‬والتفكير‭ ‬المتأني‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬التوازن،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الكتاب‭ ‬الورقي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الأساسي،‭ ‬وإدراج‭ ‬أسئلة‭ ‬مقالية‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاقتصار‭ ‬على‭ ‬الاختيار‭ ‬من‭ ‬متعدد،‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬التعبير‭ ‬والكتابة‭. ‬وختمت‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬المسألة‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالكلفة‭ ‬أو‭ ‬التحديث‭ ‬التقني‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬بأبعاد‭ ‬تربوية‭ ‬وإنسانية‭ ‬أعمق،‭ ‬داعيةً‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬داخل‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭.‬

MENAFN22022026000055011008ID1110774276

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث