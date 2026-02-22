هل تعود المدارس إلى الورق؟ خبيرة تربوية تحذر من الإفراط في الشاشات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬حذّرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬بثينة‭ ‬عبدالرؤوف،‭ ‬الخبيرة‭ ‬التربوية،‭ ‬من‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الشاشات‭ ‬داخل‭ ‬المدارس،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬دولاً‭ ‬مثل‭ ‬اليابان‭ ‬وفنلندا‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬مراجعة‭ ‬سياساتها‭ ‬بعد‭ ‬ملاحظة‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬على‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭. ‬وترى‭ ‬عبدالرؤوف‭ ‬أن‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬عبر‭ ‬الشاشات‭ ‬قد‭ ‬يُضعف‭ ‬مهارات‭ ‬الكتابة‭ ‬اليدوية‭ ‬والتعبير،‭ ‬ويعزز‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬المعلومة‭ ‬السريعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فهم‭ ‬عميق،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يُنتج‭ ‬جيلاً‭ ‬يبدو‭ ‬مطلعاً‭ ‬لكنه‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬التحليل‭ ‬والتفكير‭ ‬المتأني‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬التوازن،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الكتاب‭ ‬الورقي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الأساسي،‭ ‬وإدراج‭ ‬أسئلة‭ ‬مقالية‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاقتصار‭ ‬على‭ ‬الاختيار‭ ‬من‭ ‬متعدد،‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬التعبير‭ ‬والكتابة‭. ‬وختمت‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬المسألة‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالكلفة‭ ‬أو‭ ‬التحديث‭ ‬التقني‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬بأبعاد‭ ‬تربوية‭ ‬وإنسانية‭ ‬أعمق،‭ ‬داعيةً‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬داخل‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭.‬