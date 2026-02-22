هل تعود المدارس إلى الورق؟ خبيرة تربوية تحذر من الإفراط في الشاشات

هل تعود المدارس إلى الورق؟ خبيرة تربوية تحذر من الإفراط في الشاشات
في هذا السياق، حذّرت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، من الإفراط في استخدام الشاشات داخل المدارس، مؤكدة أن دولاً مثل اليابان وفنلندا بدأت بالفعل مراجعة سياساتها بعد ملاحظة آثار جانبية على الطلاب في المراحل المبكرة. وترى عبدالرؤوف أن الاعتماد الكامل على التعليم عبر الشاشات قد يُضعف مهارات الكتابة اليدوية والتعبير، ويعزز ثقافة «المعلومة السريعة» من دون فهم عميق، ما قد يُنتج جيلاً يبدو مطلعاً لكنه يفتقر إلى أدوات التحليل والتفكير المتأني.
وأكدت أن التكنولوجيا ليست مشكلة في حد ذاتها، بل في غياب التوازن، مشددة على أهمية الحفاظ على الكتاب الورقي في التعليم الأساسي، وإدراج أسئلة مقالية في التقييم بدلاً من الاقتصار على الاختيار من متعدد، حفاظاً على مهارات التعبير والكتابة. وختمت بالتأكيد أن المسألة لا تتعلق بالكلفة أو التحديث التقني فقط، بل بأبعاد تربوية وإنسانية أعمق، داعيةً القائمين على العملية التعليمية إلى إعادة النظر في حدود الاعتماد على الشاشات داخل الفصول الدراسية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment