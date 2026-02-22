الأمير السابق آندرو كلف ضابطين بريطانيين بحراسة حفل لإبستين في 2010

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأمير السابق آندرو كلف ضابطين بريطانيين بحراسة حفل لإبستين في 2010
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت وسائل إعلام بريطانية أمس بأن اثنين من ضباط شرطة لندن كانا مكلفين بحماية آندرو ماونتباتن-وندسور، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، حصلا على تعليمات بتوفير حماية لحفل عشاء في منزل جيفري إبستين، الممول المدان بجرائم جنسية، في نيويورك عام 2010. ونقلت صحيفة «صنداي تايمز»، التي كانت أول من نشر الخبر، عن رسائل بريد إلكتروني من ملفات إبستين يبدو أنها توضح بالتفصيل الترتيبات التي اتخذت لإقامة ماونتباتن-وندسور مع إبستين في ديسمبر 2010 برفقة اثنين من الضباط المكلفين بحمايته والتابعين لشرطة لندن. وفي رسالة بريد إلكتروني أُرسلت في الليلة التي سبقت الحدث بعنوان «أمن الحفل»، أبلغ أحد الموظفين إبستين بأن الضابطين تلقيا «تعليمات بشأن الباب». وتأتي هذه التقارير بعد أن أعلنت الشرطة يوم الجمعة أنها تتواصل مع الضباط المكلفين سابقا بحماية ماونتباتن-وندسور، وحثت أي شخص لديه اتهامات بارتكاب جرائم جنسية تتعلق بإبستين على التواصل معها، وفق ما أوردت «رويترز». وقالت الشرطة إنها لم تحدد في هذه المرحلة أي مخالفات ارتكبها ضباط الحماية. وردا على تقارير اليوم، قالت شرطة العاصمة إنها ليس لديها أي تعليق آخر. وفي وقت سابق، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن المشرعين البريطانيين يدرسون تقديم تشريع لاستبعاد أندرو ماونتباتن-ويندسور، المعروف سابقاً باسم الأمير أندرو، من ترتيب ولاية العرش. وذكرت الهيئة أن الحكومة ستدرس تقديم التشريع فور انتهاء الشرطة من تحقيقاتها معه على خلفية تورطه في جرائم تتعلق بالقاصرات ضمن قضية المجرم الجنسي الأمريكي جيفري إبستين. وسيمنع القانون الجديد أندرو ماونتباتن-ويندسور، الثامن في ذلك الترتيب، من تولي العرش بشكل نهائي. وتتطلب أي تغييرات بترتيب ولاية العرش موافقة الدول الأخرى التي تشارك المملكة المتحدة ملكها.
يأتي ذلك بعد اعتقاله، الأسبوع الماضي، للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال توليه منصبه العام، واحتُجز مدة 11 ساعة قبل إطلاق سراحه رهن التحقيق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment