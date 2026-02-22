  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمير السابق آندرو كلف ضابطين بريطانيين بحراسة حفل لإبستين في 2010

الأمير السابق آندرو كلف ضابطين بريطانيين بحراسة حفل لإبستين في 2010

2026-02-22 07:03:19
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬كانا‭ ‬مكلفين‭ ‬بحماية‭ ‬آندرو‭ ‬ماونتباتن‭-‬وندسور،‭ ‬الشقيق‭ ‬الأصغر‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز،‭ ‬حصلا‭ ‬على‭ ‬تعليمات‭ ‬بتوفير‭ ‬حماية‭ ‬لحفل‭ ‬عشاء‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين،‭ ‬الممول‭ ‬المدان‭ ‬بجرائم‭ ‬جنسية،‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬2010‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تايمز‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬الخبر،‭ ‬عن‭ ‬رسائل‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬من‭ ‬ملفات‭ ‬إبستين‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬توضح‭ ‬بالتفصيل‭ ‬الترتيبات‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬لإقامة‭ ‬ماونتباتن‭-‬وندسور‭ ‬مع‭ ‬إبستين‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2010‭ ‬برفقة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬المكلفين‭ ‬بحمايته‭ ‬والتابعين‭ ‬لشرطة‭ ‬لندن‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬أُرسلت‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الحدث‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬الحفل‮»‬،‭ ‬أبلغ‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‭ ‬إبستين‭ ‬بأن‭ ‬الضابطين‭ ‬تلقيا‭ ‬‮«‬تعليمات‭ ‬بشأن‭ ‬الباب‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬الضباط‭ ‬المكلفين‭ ‬سابقا‭ ‬بحماية‭ ‬ماونتباتن‭-‬وندسور،‭ ‬وحثت‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬لديه‭ ‬اتهامات‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬جنسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بإبستين‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬معها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬ارتكبها‭ ‬ضباط‭ ‬الحماية‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬اليوم،‭ ‬قالت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬إنها‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬آخر‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬كشفت‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬المشرعين‭ ‬البريطانيين‭ ‬يدرسون‭ ‬تقديم‭ ‬تشريع‭ ‬لاستبعاد‭ ‬أندرو‭ ‬ماونتباتن‭-‬ويندسور،‭ ‬المعروف‭ ‬سابقاً‭ ‬باسم‭ ‬الأمير‭ ‬أندرو،‭ ‬من‭ ‬ترتيب‭ ‬ولاية‭ ‬العرش‭. ‬وذكرت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستدرس‭ ‬تقديم‭ ‬التشريع‭ ‬فور‭ ‬انتهاء‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقاصرات‭ ‬ضمن‭ ‬قضية‭ ‬المجرم‭ ‬الجنسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين‭. ‬وسيمنع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬أندرو‭ ‬ماونتباتن‭-‬ويندسور،‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الترتيب،‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬العرش‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭. ‬وتتطلب‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬بترتيب‭ ‬ولاية‭ ‬العرش‭ ‬موافقة‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ملكها‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬اعتقاله،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬ارتكابه‭ ‬مخالفات‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬العام،‭ ‬واحتُجز‭ ‬مدة‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬رهن‭ ‬التحقيق‭.‬

MENAFN22022026000055011008ID1110774275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث