"جي بي مورجان" يقر بإغلاق حسابات ترامب بعد الهجوم على الكابيتول

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬قضائية‭ ‬قدمت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬ترامب‭ ‬ضد‭ ‬البنك‭ ‬ورئيسه‭ ‬جيمي‭ ‬ديمون‭. ‬وطالب‭ ‬الرئيس‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬بتعوض‭ ‬قدره‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬مدعيا‭ ‬أن‭ ‬حساباته‭ ‬أغلقت‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬عملياته‭ ‬التجارية‭.‬

وكتب‭ ‬دان‭ ‬ويلكينينج،‭ ‬المسؤول‭ ‬الإداري‭ ‬الرئيسي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان،‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬القضائية‭: ‬‮«‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2021،‭ ‬أبلغ‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬المدعين‭ ‬أن‭ ‬حسابات‭ ‬معينة‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬التجاري‭ (‬سي‭ ‬بي‭) ‬والبنك‭ ‬الخاص‭ (‬بي‭ ‬بي‭) ‬التابعين‭ ‬لجي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬سيجري‭ ‬إغلاقها‮»‬‭.‬

وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬كتابيا‭ ‬أبدا‭ ‬بأنه‭ ‬أغلق‭ ‬حسابات‭ ‬الرئيس‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬يناير‭. ‬وكان‭ ‬البنك‭ ‬يتحدث‭ ‬فقط‭ ‬بشكل‭ ‬افتراضي‭ ‬حول‭ ‬متى‭ ‬يغلق‭ ‬البنك‭ ‬الحسابات‭ ‬وأسبابه‭ ‬لإغلاقها،‭ ‬مستشهدا‭ ‬بقوانين‭ ‬الخصوصية‭ ‬البنكية‭.‬

ورفضت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البنك‭ ‬التعليق‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬وثائقه‭ ‬القانونية‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا،‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬الرئيسي‭ ‬حاليا‭. ‬وتعد‭ ‬الملفات‭ ‬المقدمة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬يبذله‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬تشيس‭ ‬لنقل‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬الولاية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ونقل‭ ‬الاختصاص‭ ‬القضائي‭ ‬للقضية‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬موجودة‭ ‬وحيث‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬يدير‭ ‬معظم‭ ‬عملياته‭ ‬التجارية‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭.‬

واتهم‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬البنك‭ ‬بالتشهير‭ ‬التجاري‭ ‬وانتهاك‭ ‬الممارسات‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬العادلة‭ ‬والخادعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الولاية‭ ‬والمستوى‭ ‬الاتحادي‭.‬‭ ‬

وتقع‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬إلغاء‭ ‬التعامل‭ ‬البنكي‮»‬‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬القضية‭. ‬ويحدث‭ ‬إلغاء‭ ‬التعامل‭ ‬البنكي‭ ‬عندما‭ ‬يغلق‭ ‬البنك‭ ‬حسابات‭ ‬عميل‭ ‬أو‭ ‬يرفض‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عميل‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬قروض‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬قضية‭ ‬غامضة‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬التمويل،‭ ‬أصبح‭ ‬إلغاء‭ ‬التعامل‭ ‬البنكي‭ ‬قضية‭ ‬مشحونة‭ ‬سياسيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يدفع‭ ‬السياسيون‭ ‬المحافظون‭ ‬بأن‭ ‬البنوك‭ ‬مارست‭ ‬التمييز‭ ‬ضدهم‭ ‬وضد‭ ‬مصالحهم‭.‬