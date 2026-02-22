الاتفاق يواجه المنامة.. وأم الحصم يلتقي اتحاد الريف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويحتضن‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬المتصدر‭ ‬الاتفاق،‭ ‬صاحب‭ ‬الـ34‭ ‬نقطة،‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬تتجه‭ ‬فيها‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬الطموح‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬يسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬وتوسيع‭ ‬الفارق،‭ ‬وآخر‭ ‬يطمح‭ ‬لاقتحام‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬وتقليص‭ ‬الفجوة‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬اللقاء‭ ‬طابعًا‭ ‬تنافسيًا‭ ‬عاليًا‭ ‬وحسابات‭ ‬مفتوحة‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني،‭ ‬يستضيف‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬مواجهة‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬صاحب‭ ‬الـ20‭ ‬نقطة،‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬يسعى‭ ‬خلالها‭ ‬الفريقان‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬لاسيما‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬اللقاء‭ ‬بطموح‭ ‬واضح‭ ‬لمواصلة‭ ‬الزحف‭ ‬نحو‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يأمل‭ ‬فيه‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬حضوره‭ ‬وتمنحه‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭.‬

وتُختتم‭ ‬مواجهات‭ ‬الجولة‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بوري،‭ ‬صاحب‭ ‬الـ15‭ ‬نقطة،‭ ‬مع‭ ‬البسيتين‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬يسعى‭ ‬خلالها‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬موقعهما‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬النقاط‭ ‬والطموح‭ ‬المشترك‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬بمكاسب‭ ‬مهمة‭ ‬قبل‭ ‬الجولات‭ ‬المقبلة‭.‬