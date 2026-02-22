الاتفاق يواجه المنامة.. وأم الحصم يلتقي اتحاد الريف

الاتفاق يواجه المنامة.. وأم الحصم يلتقي اتحاد الريف
ويحتضن استاد النادي الأهلي قمة الجولة التي تجمع المتصدر الاتفاق، صاحب الـ34 نقطة، مع المنامة الرابع برصيد 26 نقطة، في مواجهة مرتقبة تتجه فيها الأنظار إلى صراع الطموح بين فريق يسعى لتعزيز صدارته وتوسيع الفارق، وآخر يطمح لاقتحام المراكز المتقدمة وتقليص الفجوة مع فرق المقدمة، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا عاليًا وحسابات مفتوحة حتى صافرة النهاية.
وفي اللقاء الثاني، يستضيف ملعب نادي النجمة مواجهة أم الحصم، صاحب الـ20 نقطة، أمام اتحاد الريف الذي يملك 6 نقاط، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية، لاسيما أم الحصم الذي يدخل اللقاء بطموح واضح لمواصلة الزحف نحو المراكز الأربعة الأولى، في وقت يأمل فيه اتحاد الريف في الخروج بنتيجة تعزز من حضوره وتمنحه دفعة معنوية فيما تبقى من منافسات الدوري.
وتُختتم مواجهات الجولة بلقاء يجمع بوري، صاحب الـ15 نقطة، مع البسيتين الذي يملك 12 نقطة، على ملعب نادي الرفاع، في مواجهة مباشرة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعهما في سلم الترتيب، في ظل تقارب النقاط والطموح المشترك للخروج من اللقاء بمكاسب مهمة قبل الجولات المقبلة.
