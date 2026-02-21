  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أكسيوس: إدارة ترامب تدرس السماح بتخصيب نووي رمزي لإيران

2026-02-21 03:03:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي رفيع إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس مقترحا يسمح لإيران بتخصيب نووي "رمزي"، شريطة ألا يفتح أي مسار محتمل لتطوير سلاح نووي، في خطوة قد تشكل نافذة محدودة للتوصل إلى اتفاق يمنع التصعيد العسكري.
وبحسب موقع أكسيوس، فإن هذا التوجه يأتي في وقت عُرضت فيه على ترامب خيارات عسكرية مباشرة، من بينها استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما يعكس تداخلا بين المسار الدبلوماسي والضغط العسكري.
وأشار المسؤول إلى أن أي مقترح إيراني مرتقب سيواجه سقفا عاليا من الشروط، إذ يجب أن يقنع معارضي الاتفاق داخل الإدارة الأميركية وحلفاء واشنطن في المنطقة، مؤكدا أن ترامب مستعد فقط لاتفاق جوهري يمكن تسويقه سياسيا في الداخل الأميركي.
وفيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستنهي إعداد مقترحها النووي خلال أيام، أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن ضربة عسكرية أميركية قد تنفذ في أي وقت، وربما خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي الوقت الذي دعا فيه بعض مستشاري ترامب إلى التريث، معتبرين أن تعزيز الحشد العسكري يزيد من أوراق الضغط الأميركية، أقر مقربون من الرئيس بعدم وضوح قراره النهائي.

