عاجل مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات في المحيط الهادئ

2026-02-21 03:03:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفّذت الولايات المتحدة ضربة جديدة في المحيط الهادئ الجمعة، استهدفت قاربا كان يستخدم لتهريب المخدّرات وفقا لها، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما أعلنت القوات الأميركية في إطار حملة مستمرة منذ ستة أشهر.
وبدأت الولايات المتحدة استهداف قوارب تشتبه بضلوعها بالتهريب في بداية أيلول/ سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وتدمير عشرات القوارب حتى الآن.
وتصرّ إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنها في حالة حرب مع من تسمّيهم "إرهابيي المخدّرات" الذين ينشطون في أميركا اللاتينية. لكنها لم تقدم دليلا قاطعا على أن القوارب التي تستهدفها متورطة في تهريب المخدرات، ما أثار جدلا حادا حول قانونية الضربات.
ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية إن الضربات قد ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يُعتقد أنها شملت مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.

