أسوشيتد برس: إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق

أسوشيتد برس: إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق
وجاء في إشعار وجه إلى لجان الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن وزارة الخارجية أبلغت المشرّعين بـ "نية تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف عمليات السفارة في سوريا.
وأشار الإشعار المؤرخ في الـ 10 من شباط، إلى أن الإنفاق على خطط إعادة الافتتاح سيبدأ خلال 15 يوما، أي الأسبوع المقبل، من دون تحديد جدول زمني لاستكمال هذه الخطط أو لعودة الموظفين الأمريكيين إلى دمشق بشكل كامل.
وتبحث الإدارة إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وقد شكّل هذا الملف أولوية للمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك.
وكان ترامب قال للصحفيين الجمعة: إن الرئيس أحمد الشرع يقوم "بعمل رائع"، وسوريا "بدأت تتماسك وتتحد بشكل جيد جدا".
