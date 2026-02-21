  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أسوشيتد برس: إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق

2026-02-21 03:03:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الكونغرس، أنها تعتزم المضي قدماً في التخطيط لإعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في دمشق، والتي أُغلقت عام 2012.


وجاء في إشعار وجه إلى لجان الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن وزارة الخارجية أبلغت المشرّعين بـ "نية تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف عمليات السفارة في سوريا.


وأشار الإشعار المؤرخ في الـ 10 من شباط، إلى أن الإنفاق على خطط إعادة الافتتاح سيبدأ خلال 15 يوما، أي الأسبوع المقبل، من دون تحديد جدول زمني لاستكمال هذه الخطط أو لعودة الموظفين الأمريكيين إلى دمشق بشكل كامل.


وتبحث الإدارة إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وقد شكّل هذا الملف أولوية للمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك.


وكان ترامب قال للصحفيين الجمعة: إن الرئيس أحمد الشرع يقوم "بعمل رائع"، وسوريا "بدأت تتماسك وتتحد بشكل جيد جدا".

MENAFN21022026000208011052ID1110770601

