  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مودي ولولا يجتمعان في نيودلهي سعيا لتعزيز التعاون في مجال المعادن النادرة

مودي ولولا يجتمعان في نيودلهي سعيا لتعزيز التعاون في مجال المعادن النادرة

2026-02-21 03:03:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نيودلهي السبت، سعيا لتعزيز التعاون في مجال المعادن والعناصر الأرضية النادرة الحيوية.
وتملك البرازيل ثاني أكبر احتياطات في العالم من هذه العناصر التي تستخدم في كل شيء بدءا من المركبات الكهربائية والألواح الشمسية والهواتف الذكية وصولا إلى محركات الطائرات والصواريخ الموجهة.
وتريد الهند في إطار سعيها لخفض اعتمادها على الصين، توسيع الإنتاج المحلي وإعادة التدوير مع البحث عن موردين جدد.
ووصل لولا الذي يترأس وفدا يضم أكثر من 12 وزيرا بالإضافة إلى قادة أعمال، إلى نيودلهي الأربعاء لحضور قمة دولية.
وقال مسؤولون إنه يتوقّع أن يوقع الزعيمان خلال محادثاتهما السبت، مذكرة بشأن المعادن الحيوية ويناقشا الجهود المبذولة لزيادة الروابط التجارية.
وتُعد الهند، وهي الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم، عاشر أكبر سوق للصادرات البرازيلية مع تجاوز حجم التجارة الثنائية 15 مليار دولار في العام 2025.
ويُتوقع أيضا أن يناقش مودي ولولا التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التي تواجه أنظمة التجارة المتعددة الأطراف بعدما تضرر بلداهما من التعرفات الأميركية التي فرضها دونالد ترامب عام 2025، وهو ما دفع الزعيمين إلى الدعوة لتعزيز التعاون.

MENAFN21022026000208011052ID1110770600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث