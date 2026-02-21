في رمضان.. عمرو دياب يُفاجئ الجمهور ويطل مع أولاده- صورة

403
في رمضان.. عمرو دياب يُفاجئ الجمهور ويطل مع أولاده- صورة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرح الفنان المصري عمرو دياب أحدث حملاته الإعلانية في رمضان لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة العاملة في مصر، وظهر للمرة الأولى مع أولاده الأربعة نور وعبدالله وجنا وكنزي في مفاجأة للجمهور.
وجرى تصوير الإعلان داخل منزله، إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بالقاهرة.
