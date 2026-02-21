  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
في رمضان.. عمرو دياب يُفاجئ الجمهور ويطل مع أولاده- صورة

في رمضان.. عمرو دياب يُفاجئ الجمهور ويطل مع أولاده- صورة

2026-02-21 03:03:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرح الفنان المصري عمرو دياب أحدث حملاته الإعلانية في رمضان لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة العاملة في مصر، وظهر للمرة الأولى مع أولاده الأربعة نور وعبدالله وجنا وكنزي في مفاجأة للجمهور.
وجرى تصوير الإعلان داخل منزله، إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بالقاهرة.





MENAFN21022026000208011052ID1110770599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث