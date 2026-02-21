بعد قانون العفو.. رودريغيز تتحدث عن فنزويلا جديدة
جاء ذلك خلال خطاب ألقته عبر التلفزيون الرسمي، الجمعة، بعد يوم من إقرار "قانون العفو التاريخي" الذي سيفرج بموجبه عن مئات السجناء السياسيين.
ونقلت الوكالة الفرنسية عنها قولها إنه "اليوم، نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلاً وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع".
وتعهّدت رودريغيز، التي خلفت الرئيس المختطف في الولايات المتحدة الأميركية، نيكولاس مادورو، بعد اعتقاله خلال عملية عسكرية في 3 كانون الثاني/يناير في كراكاس، إقرار قانون العفو تحت ضغط من الولايات المتحدة.
وبحسب منظمة "فورو بينال" غير الحكومية، أطلق سراح 448 سجينًا سياسيًا مذ أعلنت الحكومة المؤقتة عمليات إطلاق سراح مشروطة مطلع كانون الثاني/يناير، "لكن 650 آخرين ما زالوا يقبعون في السجون" الفنزويلية.
