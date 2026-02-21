  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بعد قانون العفو.. رودريغيز تتحدث عن فنزويلا جديدة

2026-02-21 03:03:42
(MENAFN- Palestine News Network ) كاراكاس /PNN- قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، إنها تعمل على بناء "فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلاً وأكثر حرية".

جاء ذلك خلال خطاب ألقته عبر التلفزيون الرسمي، الجمعة، بعد يوم من إقرار "قانون العفو التاريخي" الذي سيفرج بموجبه عن مئات السجناء السياسيين.

ونقلت الوكالة الفرنسية عنها قولها إنه "اليوم، نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلاً وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع".

وتعهّدت رودريغيز، التي خلفت الرئيس المختطف في الولايات المتحدة الأميركية، نيكولاس مادورو، بعد اعتقاله خلال عملية عسكرية في 3 كانون الثاني/يناير في كراكاس، إقرار قانون العفو تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وبحسب منظمة "فورو بينال" غير الحكومية، أطلق سراح 448 سجينًا سياسيًا مذ أعلنت الحكومة المؤقتة عمليات إطلاق سراح مشروطة مطلع كانون الثاني/يناير، "لكن 650 آخرين ما زالوا يقبعون في السجون" الفنزويلية.

