كسيوس عن مستشار لترمب: الرئيس لم يقرر بعد شن هجوم على إيران

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN- نقل موقع أكسيوس عن مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله إن "الرئيس لم يقرر بعد شن هجوم على إيران، لكنه يبقي خياراته مفتوحة وقد يقرر ذلك في أي لحظة".

كما نقل الموقع عن المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف هويته أن إدارة ترمب مستعدة لقبول مقترح بتخصيب إيران لليورانيوم رمزيا، وأن المقترح المقبول أمريكيا يشترط ألا يترك ذلك أي سبيل محتمل لامتلاك إيران قنبلة نووية.

وفيما يخص هذه القضية أيضا، قال المسؤول الأمريكي إن مبعوثي ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أبلغا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن موقف ترمب هو وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

في الوقت نفسه، نقل موقع أكسيوس عن المسؤول الأمريكي قوله إن "على الإيرانيين تقديم عرض لا يمكننا رفضه إذا رغبوا في منع وقوع هجوم"، مشيرا إلى أن سقف التوقعات بشأن المقترح النووي الإيراني المرتقب بات مرتفعا للغاية.

وحسب المسؤول الذي وصفه أكسيوس بأنه رفيع المستوى، فإن الرئيس ترمب سيكون مستعدا لقبول اتفاق جوهري يمكن تسويقه سياسيا في الداخل.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الجمعة أنه يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة، في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن التخطيط لعمل عسكري ضد إيران بلغ مراحل متقدمة للغاية.

وجاء تصريح ترمب ردا على سؤال عما إذا كان يدرس توجيه ضربة محدودة للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وقال للصحفيين "أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك".

وتزامن ذلك مع تأكيد مسؤولين أمريكيين، أن "التخطيط لعمل عسكري ضد إيران بلغ مراحل متقدمة للغاية، وأن خيارات العمل العسكري ضد إيران تتراوح بين استهداف أفراد والسعي لتغيير النظام في طهران"، موضحين أن المعلومات الجديدة تشير لتخطيط مفصل وطموح بانتظار قرار ترمب.

ويقول موقع أكسيوس إن بعض مستشاري ترمب نصحوه بالصبر بناء على أنه مع مرور الوقت وتزايد الحشد العسكري الأمريكي سيكون حجم الضغط على إيران أقوى، لكن الموقع يؤكد في الوقت نفسه أنه حتى بعض أقرب مستشاري الرئيس الأميركي لا يعلمون ما الذي سيقرره أو متى.