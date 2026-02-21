حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وفي جنين، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين، تخللها اعتقال مواطن، واحتجاز آخر، إلى جانب دهم عدد من المنازل، وتفتيشها.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وانتشرت في أحيائها، حيث داهمت منازل المواطنين وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل المواطن محمد سامي مرعي (40 عاما)، فيما احتجزت مواطنا آخر لعدة ساعات.
وأشارت إلى أن تلك القوات داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت قنابل الصوت في محيطها، كما استولت على دراجة نارية تعود لأحد المواطنين.
وتأتي هذه المداهمات في سياق تصعيد متواصل تشهده محافظة جنين، يتمثل في اقتحامات شبه يومية، واعتقالات، وملاحقات للمواطنين، في عدد من القرى والبلدات.
وفي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: بهاء سليمان زلوم وعامر محمد زلوم من مدينة الخليل، ومحمد تيسير طميزي من بلدة اذنا غربا، وفايز أحمد حمامدة من مسافر يطا جنوبا، عقب دهم وتفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.
وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
