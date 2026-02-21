حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

MENAFN - Palestine News Network ) الضفة الغربية /PNN- شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات اليوم السبت في مناطق بالضفة الغربية حيث داهمت عدد من منازل المواطنين وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها،

وفي جنين، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين، تخللها اعتقال مواطن، واحتجاز آخر، إلى جانب دهم عدد من المنازل، وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وانتشرت في أحيائها، حيث داهمت منازل المواطنين وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل المواطن محمد سامي مرعي (40 عاما)، فيما احتجزت مواطنا آخر لعدة ساعات.

وأشارت إلى أن تلك القوات داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت قنابل الصوت في محيطها، كما استولت على دراجة نارية تعود لأحد المواطنين.

وتأتي هذه المداهمات في سياق تصعيد متواصل تشهده محافظة جنين، يتمثل في اقتحامات شبه يومية، واعتقالات، وملاحقات للمواطنين، في عدد من القرى والبلدات.

وفي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: بهاء سليمان زلوم وعامر محمد زلوم من مدينة الخليل، ومحمد تيسير طميزي من بلدة اذنا غربا، وفايز أحمد حمامدة من مسافر يطا جنوبا، عقب دهم وتفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.