شبكة المنظمات الأهلية قي غزة : لا دخول لأي بيوت متنقلة إلى غزة والاحتلال يسيطر على 60% من القطاع

2026-02-21 03:03:42
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، اليوم السبت ، أنه لم يدخل أي بيت متنقل إلى قطاع غزة حتى اللحظة، رغم الحديث المتكرر عن إدخال مساكن مؤقتة لإيواء المتضررين.

وفي سياق متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على نحو 60% من مساحة القطاع، وسط تصاعد العمليات العسكرية والتوغلات البرية في عدة مناطق.

كما أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي وسّع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه المناطق السكنية، ما يهدد بمزيد من التضييق على السكان ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات متواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية، في وقت لا تزال فيه آلاف العائلات دون مأوى مناسب مع استمرار العمليات العسكرية.

