شبكة المنظمات الأهلية قي غزة : لا دخول لأي بيوت متنقلة إلى غزة والاحتلال يسيطر على 60% من القطاع

شبكة المنظمات الأهلية قي غزة : لا دخول لأي بيوت متنقلة إلى غزة والاحتلال يسيطر على 60% من القطاع
وفي سياق متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على نحو 60% من مساحة القطاع، وسط تصاعد العمليات العسكرية والتوغلات البرية في عدة مناطق.
كما أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي وسّع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه المناطق السكنية، ما يهدد بمزيد من التضييق على السكان ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ويأتي ذلك في ظل تحذيرات متواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية، في وقت لا تزال فيه آلاف العائلات دون مأوى مناسب مع استمرار العمليات العسكرية.
