19 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

2026-02-21 03:03:41
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا /PNN- - تنقل أكثر من 19 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 38 مطلوبا للقضاء.

وبلغ عدد المغادرين خلال الأسبوع (8579) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (11137) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وقبضت الشرطة، خلال الفترة نفسها على 38 مطلوباً للقضاء وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.

وقدمت الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ (4) حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

MENAFN21022026000205011050ID1110770594

