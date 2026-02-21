19 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

19 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي
وبلغ عدد المغادرين خلال الأسبوع (8579) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (11137) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.
وقبضت الشرطة، خلال الفترة نفسها على 38 مطلوباً للقضاء وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.
وقدمت الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ (4) حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.
