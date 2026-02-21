403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
قوات الاحتلال تقتحم بيت جالا غرب بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وتمركزت في عدة أحياء فيها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment