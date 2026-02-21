  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قوات الاحتلال تقتحم بيت جالا غرب بيت لحم

2026-02-21 03:03:41
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وتمركزت في عدة أحياء فيها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

MENAFN21022026000205011050ID1110770593

