مستعمرون يرعون أغنامهم في أراضٍ فلسطينية في المغير شرق رام الله

مستعمرون يرعون أغنامهم في أراضٍ فلسطينية في المغير شرق رام الله
وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين رعوا أغنامهم في الأراضي القريبة من منطقة الخلايل، القريبة من مساكن المواطنين، وقاموا بتخريب الممتلكات، والمحاصيل الزراعية.
يذكر أن مستعمرين هاجموا قبل عدة أيام مركبات المواطنين بالحجارة عند مدخل قرية المغير، ما أدى إلى أضرار مادية في مركبة.
