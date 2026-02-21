مستعمرون يرعون أغنامهم في أراضٍ فلسطينية في المغير شرق رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- رعى مستعمرون، اليوم السبت، أغنامهم في سهل قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين رعوا أغنامهم في الأراضي القريبة من منطقة الخلايل، القريبة من مساكن المواطنين، وقاموا بتخريب الممتلكات، والمحاصيل الزراعية.

يذكر أن مستعمرين هاجموا قبل عدة أيام مركبات المواطنين بالحجارة عند مدخل قرية المغير، ما أدى إلى أضرار مادية في مركبة.