(خطة لاغتيال خامنئي ونجله).. أكسيوس: كيف يمكن للإيرانيين منع الهجوم الأميركي؟

خبرني - نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله، إنه "إذا أراد الإيرانيون منع هجوم فعليهم تقديم عرض لا يمكننا رفضه"، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد توجيه ضربة.

وأفاد "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، بأن "إدارة ترامب مستعدة للنظر في مقترح إيراني يسمح لإيران بتخصيب نووي "رمزي"، بشرط ألا يترك أي مسار محتمل للوصول إلى سلاح نووي".

وقال المسؤول الأمريكي الرفيع، إنه "سيكون الرئيس ترامب مستعدا لقبول اتفاق يكون جوهريا ويمكنه تسويقه سياسيا في الداخل"، مضيفا أنه "إذا أراد الإيرانيون منع هجوم، فعليهم تقديم عرض لا يمكننا رفضه. الإيرانيون يواصلون تفويت الفرصة. إذا لعبوا ألعابا، فلن يكون هناك الكثير من الصبر".

وبحسب الموقع، فإن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن "سقف التوقعات للمقترح النووي الإيراني المرتقب مرتفع جدا، لأن الخطة يجب أن تقنع العديد من المتشككين داخل إدارة ترامب وفي المنطقة".

في غضون ذلك، كشف "أكسيوس"، أن "بعض مستشاري ترامب نصحوه بالتحلي بالصبر، معتبرين أنه كلما مر الوقت وزاد الحشد العسكري الأمريكي، ازدادت أوراق الضغط لدى ترامب تباعا".

ونقل الموقع عن أحد كبار مستشاري ترامب قوله إن "الرئيس لم يقرر بعد توجيه ضربة.. قد لا يفعل ذلك أبدا. قد يستيقظ غدا ويقول: انتهى الأمر"، وأضاف المستشار أن وزارة الدفاع (البنتاغون) عرضت على ترامب العديد من الخيارات.

وقال: "لديهم خيار لكل سيناريو. أحد السيناريوهات يقضي على آية الله وابنه والملالي"، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي وابنه مجتبى، الذي ينظر إليه كخليفة محتمل. "لا أحد يعلم ما الذي سيختاره الرئيس. لا أعتقد أنه يعلم هو نفسه".

وأكد مصدر ثان، وفق الموقع، أن "خطة لاغتيال خامنئي وابنه طرحت على ترامب قبل عدة أسابيع.

وقال مستشار بارز آخر لترامب: "ترامب يبقي خياراته مفتوحة. قد يقرر شن هجوم في أي لحظة".