زلزال يضرب محافظة جيلان شمالي إيران

زلزال يضرب محافظة جيلان شمالي إيران
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الزلزال وقع صباح اليوم السبت بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 20 كيلومترات، بمدينة رودبنة التابعة لمحافظة جيلان شمال البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وكان الزلزال، الذي استمر لبضع ثوان، محسوسا بشكل كامل، وقد هرع العديد من السكان إلى الشوارع.
ولم تشر الوكالة إلى وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.
وتضرب الزلازل على نحو متكرر إيران نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990، وخلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.
