زلزال يضرب محافظة جيلان شمالي إيران

MENAFN - Al-Bayan) ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة رودبنة التابعة لمحافظة جيلان بشمال إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الزلزال وقع صباح اليوم السبت بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 20 كيلومترات، بمدينة رودبنة التابعة لمحافظة جيلان شمال البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكان الزلزال، الذي استمر لبضع ثوان، محسوسا بشكل كامل، وقد هرع العديد من السكان إلى الشوارع.

ولم تشر الوكالة إلى وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وتضرب الزلازل على نحو متكرر إيران نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990، وخلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.