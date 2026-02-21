إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبا من هجوم إيراني محتمل

خبرني - أعلن مسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية، يوم الجمعة، عن إجلاء مئات الجنود من قاعدة "العديد" الجوية في قطر، ضمن سلسلة إجراءات احترازية تتخذها واشنطن تحسبا لرد إيراني محتمل على ضربها.

وأفاد المسؤولون بأن عمليات الإجلاء شملت أيضا مجمع القواعد الأمريكية في البحرين الذي يضم الأسطول الخامس، بهدف تقليل الخسائر البشرية المحتملة في حال شنت إيران هجوما صاروخيا بطائرات مسيرة على هذه المنشآت.

وتأتي هذه التحركات بعد رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة، الخميس، حذرت فيها من أن أي هجوم على طهران سيجعل "جميع قواعد ومنشآت وأصول القوات المعادية في المنطقة أهدافاً مشروعة"، محملة الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي عواقب غير متوقعة وغير خاضعة للسيطرة".

ويوجد حاليا نحو 30 إلى 40 ألف جندي أمريكي موزعين على 13 قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، من بينها قاعدة "العديد" التي تعد أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، وتستوعب آلاف الجنود وطائرات الشبح والمقاتلات المتطورة.

وكان مسؤول كبير في البنتاغون قد حذر هذا الأسبوع من أن القوات الأمريكية قد تواجه مخاطر أكبر إذا كانت الولايات المتحدة، هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات، وليس إسرائيل.

وبالتزامن مع عمليات الإجلاء، يعمل البنتاغون على نشر المزيد من بطاريات الدفاع الجوي في المنطقة لحماية القواعد الأمريكية، في ظل توقعات بأن أي صراع مع إيران قد يكون أطول من المواجهة المحدودة التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي.

وقالت كاثرين طومسون من معهد "كاتو"، المسؤولة السياسية السابقة في البنتاغون: "يبدو هذا وكأنه تمركز لصراع أطول بكثير"، مشيرة إلى أن البنتاغون يتوقع "ردا إيرانيا قد يشكل خطرا كبيرا على القواعد الأمريكية في المنطقة".