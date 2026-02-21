وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيسة الفنزويلية

MENAFN - Jordan News Agency)

كاراكاس - فنزويلا 21 شباط (بترا)- استقبلت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز بعد ظهر أمس بتوقيت فنزويلا، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامتها، وحرص جلالته على تطوير العلاقات بين البلدين.وبعثت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تحياتها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة اهتمام فنزويلا بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وجرى خلال الاجتماع بحث فرص زيادة التعاون في قطاعات اقتصادية عديدة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.والتقى الصفدي فور وصوله فنزويلا وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، وأجرى معه محادثات موسعة حول سبل زيادة التعاون بين البلدين في عديد قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنفط والغاز والسياحة والثقافة والتجارة والاستثمار، بما ينعكس إيجابا على البلدين الصديقين.وبحث الوزيران أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تكاتف كل الجهود لتكريس الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.واتفق الصفدي وهيل، على وضع خريطة طريق واضحة تحدد قطاعات التعاون الاقتصادية المتاحة والواعدة، وسبل التعاون فيها، إضافة إلى تسريع توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية اللازمة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.كما اتفق الوزيران على توقيع مذكرة للمشاورات السياسية بين البلدين، تمهيدا لعقد لقاءات دورية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن وفنزويلا.ووقع البلدان سابقا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول.