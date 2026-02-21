وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيسة الفنزويلية

403
وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيسة الفنزويلية
(MENAFN- Jordan News Agency) كاراكاس - فنزويلا 21 شباط (بترا)- استقبلت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز بعد ظهر أمس بتوقيت فنزويلا، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامتها، وحرص جلالته على تطوير العلاقات بين البلدين.
وبعثت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تحياتها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة اهتمام فنزويلا بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاجتماع بحث فرص زيادة التعاون في قطاعات اقتصادية عديدة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
والتقى الصفدي فور وصوله فنزويلا وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، وأجرى معه محادثات موسعة حول سبل زيادة التعاون بين البلدين في عديد قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنفط والغاز والسياحة والثقافة والتجارة والاستثمار، بما ينعكس إيجابا على البلدين الصديقين.
وبحث الوزيران أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تكاتف كل الجهود لتكريس الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
واتفق الصفدي وهيل، على وضع خريطة طريق واضحة تحدد قطاعات التعاون الاقتصادية المتاحة والواعدة، وسبل التعاون فيها، إضافة إلى تسريع توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية اللازمة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.
كما اتفق الوزيران على توقيع مذكرة للمشاورات السياسية بين البلدين، تمهيدا لعقد لقاءات دورية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن وفنزويلا.
ووقع البلدان سابقا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول.
