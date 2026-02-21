مقتل جندي فرنسي برصاصة طائشة بثكنة قرب باريس

خبرني - أعلنت السلطات الفرنسية، عن وفاة الجندي الفرنسي ألكسندر لانكبين متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس عن طريق الخطأ، خلال أمسية سكر مع جنود آخرين داخل ثكنة عسكرية قرب العاصمة الفرنسية.

وأكد الحاكم العسكري لباريس لويك ميزون وفاة لانكبين في منشور على منصة إكس.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن الحادث وقع في 14 فبراير/شباط داخل مستشفى بيرسي العسكري للتدريب في كلامار قرب باريس، حيث تمكن عدد من الجنود من الحصول على الكحول رغم حظره في الموقع وتناوله طوال المساء.

وخلال لعبة كان الجنود يجرونها لاختبار ردود أفعال الأشخاص، أطلقت رصاصة من مسدس محشو فأصابت لانكبين في الرأس، ونقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه.

وتم توقيف أربعة جنود على خلفية الحادث للتحقيق معهم.