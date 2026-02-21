  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مقتل جندي فرنسي برصاصة طائشة بثكنة قرب باريس

مقتل جندي فرنسي برصاصة طائشة بثكنة قرب باريس

2026-02-21 02:03:21
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت السلطات الفرنسية، عن وفاة الجندي الفرنسي ألكسندر لانكبين متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس عن طريق الخطأ، خلال أمسية سكر مع جنود آخرين داخل ثكنة عسكرية قرب العاصمة الفرنسية.
وأكد الحاكم العسكري لباريس لويك ميزون وفاة لانكبين في منشور على منصة إكس.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن الحادث وقع في 14 فبراير/شباط داخل مستشفى بيرسي العسكري للتدريب في كلامار قرب باريس، حيث تمكن عدد من الجنود من الحصول على الكحول رغم حظره في الموقع وتناوله طوال المساء.

وخلال لعبة كان الجنود يجرونها لاختبار ردود أفعال الأشخاص، أطلقت رصاصة من مسدس محشو فأصابت لانكبين في الرأس، ونقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه.

وتم توقيف أربعة جنود على خلفية الحادث للتحقيق معهم.

MENAFN21022026000151011027ID1110770504

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث