مقتل جندي فرنسي برصاصة طائشة بثكنة قرب باريس

مقتل جندي فرنسي برصاصة طائشة بثكنة قرب باريس
خبرني - أعلنت السلطات الفرنسية، عن وفاة الجندي الفرنسي ألكسندر لانكبين متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس عن طريق الخطأ، خلال أمسية سكر مع جنود آخرين داخل ثكنة عسكرية قرب العاصمة الفرنسية.
وأكد الحاكم العسكري لباريس لويك ميزون وفاة لانكبين في منشور على منصة إكس.
وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن الحادث وقع في 14 فبراير/شباط داخل مستشفى بيرسي العسكري للتدريب في كلامار قرب باريس، حيث تمكن عدد من الجنود من الحصول على الكحول رغم حظره في الموقع وتناوله طوال المساء.
وخلال لعبة كان الجنود يجرونها لاختبار ردود أفعال الأشخاص، أطلقت رصاصة من مسدس محشو فأصابت لانكبين في الرأس، ونقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه.
وتم توقيف أربعة جنود على خلفية الحادث للتحقيق معهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment