التلغراف: إبستين خطط لصفقة تسمح للأمير أندرو بتلقي دفعة مالية

خبرني - خطط الممول سيئ السمعة جيفري إبستين لصفقة ضخمة عام 2013 كان من المقرر أن يتلقى بموجبها شقيق ملك بريطانيا الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور حوالي 1.1 مليون يورو كدفعة مقدمة.

أفادت بذلك صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية.

وحسب الصحيفة، فإن "جيفري إبستين كان يتوقع الحصول على مليون جنيه إسترليني (حوالي 1,14 مليون يورو) نقدا لصالح أندرو ماونتباتن-ويندسور كجزء من صفقة تجارية مربحة مع شركة استثمار أمريكية عملاقة".

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة على الأرجح تضمنت توسط إبستين مع شركة "كانتور فيتزجيرالد" Cantor Fitzgerald في اتفاق مع ديفيد ستيرن، المدير آنذاك لشركة "بيتش آت بالاس" Pitch@Palace التي أسسها الأمير أندرو، حيث كان من المقرر أن يحصل أندرو بموجبها على 40% من الأرباح المستقبلية.

ووفقا للصحيفة، فقد كان هدف إبستين هو استقطاب الزبائن باستغلال مكانة أندرو كفرد من العائلة المالكة. وبحسب الخطة، كان من المقرر أن يحصل أندرو على عمولة قدرها 50% عن كل زبون.

ورغم أن المفاوضات حول الصفقة فشلت، إلا أن من شأن تفاصيلها أن "تثير تساؤلات جديدة" حول علاقات أندرو التجارية بإبستين، حسب الصحيفة.

وأشارت "التلغراف" إلى أن مناقشة الصفقة جرت بعد نحو ثلاث سنوات على إعلان أندرو قطع علاقاته مع إبستين.

في وقت سابق، أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن السلطات البريطانية ستنظر في إمكانية إصدار قانون يستبعد أندرو ماونتباتن وندسور من خط الخلافة على العرش.

وكان الأمير أندرو محور فضيحة لسنوات عديدة بسبب علاقته بإبستين. وفي أوائل ديسمبر 2025، جرّده الملك تشارلز الثالث من جميع ألقابه.

ويوم الخميس ألقت الشرطة القبض على الأمير السابق أندرو على خلفية قضية علاقاته مع إبستين ثم أفرج عنه رهن التحقيق.