التلغراف: إبستين خطط لصفقة تسمح للأمير أندرو بتلقي دفعة مالية

التلغراف: إبستين خطط لصفقة تسمح للأمير أندرو بتلقي دفعة مالية
خبرني - خطط الممول سيئ السمعة جيفري إبستين لصفقة ضخمة عام 2013 كان من المقرر أن يتلقى بموجبها شقيق ملك بريطانيا الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور حوالي 1.1 مليون يورو كدفعة مقدمة.
أفادت بذلك صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية.
وحسب الصحيفة، فإن "جيفري إبستين كان يتوقع الحصول على مليون جنيه إسترليني (حوالي 1,14 مليون يورو) نقدا لصالح أندرو ماونتباتن-ويندسور كجزء من صفقة تجارية مربحة مع شركة استثمار أمريكية عملاقة".
وأوضحت الصحيفة أن الصفقة على الأرجح تضمنت توسط إبستين مع شركة "كانتور فيتزجيرالد" Cantor Fitzgerald في اتفاق مع ديفيد ستيرن، المدير آنذاك لشركة "بيتش آت بالاس" Pitch@Palace التي أسسها الأمير أندرو، حيث كان من المقرر أن يحصل أندرو بموجبها على 40% من الأرباح المستقبلية.
ووفقا للصحيفة، فقد كان هدف إبستين هو استقطاب الزبائن باستغلال مكانة أندرو كفرد من العائلة المالكة. وبحسب الخطة، كان من المقرر أن يحصل أندرو على عمولة قدرها 50% عن كل زبون.
ورغم أن المفاوضات حول الصفقة فشلت، إلا أن من شأن تفاصيلها أن "تثير تساؤلات جديدة" حول علاقات أندرو التجارية بإبستين، حسب الصحيفة.
وأشارت "التلغراف" إلى أن مناقشة الصفقة جرت بعد نحو ثلاث سنوات على إعلان أندرو قطع علاقاته مع إبستين.
في وقت سابق، أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن السلطات البريطانية ستنظر في إمكانية إصدار قانون يستبعد أندرو ماونتباتن وندسور من خط الخلافة على العرش.
وكان الأمير أندرو محور فضيحة لسنوات عديدة بسبب علاقته بإبستين. وفي أوائل ديسمبر 2025، جرّده الملك تشارلز الثالث من جميع ألقابه.
ويوم الخميس ألقت الشرطة القبض على الأمير السابق أندرو على خلفية قضية علاقاته مع إبستين ثم أفرج عنه رهن التحقيق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment