بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم

خبرني - كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور جناح نادي سانتوس مفاجأة صادمة حول مستقبله في الملاعب بعد طرح فكرة الاعتزال في المستقبل القريب.

ويلعب نيمار لصالح نادي سانتوس البرازيلي منذ يناير 2025 حيث انضم إليه في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي.

وفي مقابلة مع قناة "CazeTV" فكر نيمار في إمكانية إنهاء مسيرته الكروية بنهاية العام.

وقال نيمار: "لا أعرف ما سيحدث من الآن فصاعدا ولا أعرف ما سيحدث العام المقبل ربما يأتي شهر ديسمبر وأرغب في الاعتزال".

وتابع: "الآن أعيش كل عام على حدة هذا العام مهم جدا لسانتوس وللمنتخب البرازيلي بسبب كأس العالم لذا فهو يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لي أيضا".

وواصل: "كنت أرغب باللعب مجددا هذا الموسم بكل قوتي ولهذا السبب شاركت في بعض المباريات واهتممت بنفسي أكثر أعلم أن الكثيرين يقولون كلاما فارغا لكنهم لا يعرفون ما يحدث يوميا ولا يدركون حقيقة الوضع لقد وضع نادي سانتوس خطة جيدة جدا وقد ساعدني ذلك كثيرا في هذا الصدد".

واختتم نيمار تصريحاته بالقول: "أحرص على الحذر في عملية التعافي للعودة إلى كامل لياقتي البدنية وأعيش يوما بيوم، وسنرى ما الذي سيقرره قلبي".

ويعمل نيمار بقوة من أجل ضمان مكان له في قائمة كارلو أنشيلوتي لكأس العالم 2026 في يونيو المقبل، والتي قد تكون أيضا آخر ظهور له على مستوى المنتخبات.

وخاض نيمار منذ عودته إلى سانتوس 31 في جميع البطولات سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه وغاب عن الكثير من مباريات الفريق للإصابة.