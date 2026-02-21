غارات وعمليات نسف إسرائيلية في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN- الجيش الإسرائيلي يشنّ غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار مكثفًا في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة خلال اليوم الثالث من رمضان، خرقًا لوقف إطلاق النار. استهدفت الغارات الشجاعية والتفاح والبريج وخانيونس، وارتفعت الحصيلة إلى 72,069 شهيدًا و171,728 إصابة منذ الحرب.

شنّ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا بعدة مناطق في شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة المحاصر في اليوم الثالث من شهر رمضان، ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات إسرائيلية، شنّت غارتين داخل "الخط الأصفر" شرقي حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية تجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، إضافة إلى قصف مدفعي متقطع.

ووسط القطاع، نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف عنيفة لمبان ومنشآت داخل "الخط الأصفر" شرقي مخيم البريج، بعد ساعات من إطلاق نار كثيف وأعمال تجريف قرب دوار أبو عطايا في المنطقة. كما شهدت المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع إطلاق نار مكثفًا من آليات إسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، لتصل إلى 72,069 شهيدًا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 171,728 إصابة