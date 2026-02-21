استطلاع: 56% من اليهود يعتبرون أن مشكلة ثقافية سبب تفاقم الجريمة بالمجتمع العربي

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- يرفض معظم اليهود في إسرائيل الاعتراف بالعنصرية السائدة ضد المواطنين العرب، و57% من العرب أشاروا إلى أن السبب هو "عجز الشرطة"* انتخابات للكنيست: 60 مقعدا للأحزاب الصهيونية بالمعارضة و50 لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية

يرفض معظم اليهود في إسرائيل الاعتراف بالعنصرية السائدة ضد المواطنين العرب، و57% من العرب أشاروا إلى أن السبب هو "عجز الشرطة"* انتخابات للكنيست: 60 مقعدا للأحزاب الصهيونية بالمعارضة و50 لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية

وقال 69%، بينهم 78% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إن على الشرطة أن تعمل بكل القوة التي يسمح بها القانون مقابل مظاهرات عنيفة، بينما قال 17% إنه يتعين على الشرطة محاولة احتواء مظاهرات كهذه بقدر الإمكان. وقال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة.