استطلاع: 56% من اليهود يعتبرون أن مشكلة ثقافية سبب تفاقم الجريمة بالمجتمع العربي

استطلاع: 56% من اليهود يعتبرون أن مشكلة ثقافية سبب تفاقم الجريمة بالمجتمع العربي
يرفض معظم اليهود في إسرائيل الاعتراف بالعنصرية السائدة ضد المواطنين العرب، و57% من العرب أشاروا إلى أن السبب هو "عجز الشرطة"* انتخابات للكنيست: 60 مقعدا للأحزاب الصهيونية بالمعارضة و50 لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية
وقال 69%، بينهم 78% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إن على الشرطة أن تعمل بكل القوة التي يسمح بها القانون مقابل مظاهرات عنيفة، بينما قال 17% إنه يتعين على الشرطة محاولة احتواء مظاهرات كهذه بقدر الإمكان. وقال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة.
