استطلاع: 56% من اليهود يعتبرون أن مشكلة ثقافية سبب تفاقم الجريمة بالمجتمع العربي

2026-02-21 02:02:26
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- يرفض معظم اليهود في إسرائيل الاعتراف بالعنصرية السائدة ضد المواطنين العرب، و57% من العرب أشاروا إلى أن السبب هو "عجز الشرطة"* انتخابات للكنيست: 60 مقعدا للأحزاب الصهيونية بالمعارضة و50 لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية

وقال 69%، بينهم 78% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إن على الشرطة أن تعمل بكل القوة التي يسمح بها القانون مقابل مظاهرات عنيفة، بينما قال 17% إنه يتعين على الشرطة محاولة احتواء مظاهرات كهذه بقدر الإمكان. وقال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة.

