مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أمريكية على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات في المحيط الهادئ

مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أمريكية على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات في المحيط الهادئ
وبدأت الولايات المتحدة استهداف قوارب تشتبه في ضلوعها في التهريب في بداية أيلول/ سبتمبر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 150 شخصا وتدمير عشرات القوارب حتى الآن.
وتصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنها في حالة حرب مع من تسمّيهم“إرهابيي المخدرات” الذين ينشطون في أمريكا اللاتينية. لكنها لم تقدم دليلا قاطعا على أن القوارب التي تستهدفها متورطة في تهريب المخدرات، ما أثار جدلا حادا حول قانونية الضربات.
ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية إن الضربات قد ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يُعتقد أنها شملت مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.
ونشرت واشنطن قوة بحرية كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث استهدفت في الأشهر الأخيرة قوارب تشتبه في أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية عسكرية خاطفة أسفرت عن اعتقال الرئيس اليساري الفنزويلي نيكولاس مادورو.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment