الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: بهاء سليمان زلوم وعامر محمد زلوم من مدينة الخليل، ومحمد تيسير طميزي من بلدة اذنا غربا، وفايز احمد حمامدة من مسافر يطا جنوبا، عقب دهم وتفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.
وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
