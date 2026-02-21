الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: بهاء سليمان زلوم وعامر محمد زلوم من مدينة الخليل، ومحمد تيسير طميزي من بلدة اذنا غربا، وفايز احمد حمامدة من مسافر يطا جنوبا، عقب دهم وتفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.