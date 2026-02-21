تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، مشمسًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21- 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 17- 4 ، وفي مرتفعات الشراة 19 - 5 ، وفي مناطق البادية 23 - 6، وفي مناطق السهول 21 - 8 ، وفي الأغوار الشمالية 26- 13، وفي الأغوار الجنوبية 29- 16 ، وفي البحر الميت 28- 14، وفي خليج العقبة 29 - 15 درجة مئوية.

