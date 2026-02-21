  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تؤكد اهتمام بلادها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن

2026-02-21 02:02:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز بعد ظهر أمس بتوقيت فنزويلا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامتها، وحرص جلالته تطوير العلاقات بين المملكة وفنزويلا.
وبعثت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تحيّاتها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وأكّدت اهتمام فنزويلا بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاجتماع بحث فرص زيادة التعاون في قطاعات اقتصادية عديدة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الصفدي التقى فور وصوله فنزويلا وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، وأجرى معه محادثات موسّعة حول سبل زيادة التعاون بين البلدين في عديد قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنفط والغاز والسياحة والثقافة والتجارة والاستثمار، وبما ينعكس إيجابًا على البلدين الصديقين. وبحث الوزيران أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا أهمية تكاتف كلّ الجهود لتكريس الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
واتفق الصفدي وهيل على وضع خريطة طريق واضحة تحدّد قطاعات التعاون الاقتصادية المتاحة والواعدة، وسبل التعاون فيها، إضافة إلى تسريع توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية اللازمة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.
واتفق الوزيران على توقيع مذكّرة للمشاورات السياسية بين البلدين تمأسس لقاءات دورية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن وفنزويلا.
وكان البلدان وقّعا سابقًا مذكّرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول.

