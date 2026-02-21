الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تؤكد اهتمام بلادها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن

403
الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تؤكد اهتمام بلادها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز بعد ظهر أمس بتوقيت فنزويلا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامتها، وحرص جلالته تطوير العلاقات بين المملكة وفنزويلا.
وبعثت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تحيّاتها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وأكّدت اهتمام فنزويلا بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاجتماع بحث فرص زيادة التعاون في قطاعات اقتصادية عديدة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الصفدي التقى فور وصوله فنزويلا وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، وأجرى معه محادثات موسّعة حول سبل زيادة التعاون بين البلدين في عديد قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنفط والغاز والسياحة والثقافة والتجارة والاستثمار، وبما ينعكس إيجابًا على البلدين الصديقين. وبحث الوزيران أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا أهمية تكاتف كلّ الجهود لتكريس الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
واتفق الصفدي وهيل على وضع خريطة طريق واضحة تحدّد قطاعات التعاون الاقتصادية المتاحة والواعدة، وسبل التعاون فيها، إضافة إلى تسريع توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية اللازمة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.
واتفق الوزيران على توقيع مذكّرة للمشاورات السياسية بين البلدين تمأسس لقاءات دورية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن وفنزويلا.
وكان البلدان وقّعا سابقًا مذكّرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول.
