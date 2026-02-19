60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى نحو 60 ألف مصلٍ، مساء الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 60 ألف مصلٍ أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إليه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment