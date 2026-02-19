  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

2026-02-19 03:09:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى نحو 60 ألف مصلٍ، مساء الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 60 ألف مصلٍ أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إليه.

