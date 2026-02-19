  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

2026-02-19 03:09:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد، وإنهاء خدمات آخرين.
وتاليا الاسماء:










